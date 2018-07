Kölner Stadt-Anzeiger: Anwaltverein verlangt schnelle Aufklärung im Fall Sami A.

Der Präsident des Deutschen Anwaltverein, Ulrich

Schellenberg, verlangt im Fall des abgeschobenen tunesischen

Gefährders Sami A. schnelle Aufklärung vom Land Nordrhein-Westfalen.

Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Freitag-Ausgabe) berichtet, hat

Schellenberg sich dazu schriftlich an die Mitglieder des

Rechtsausschusses im Düsseldorfer Landtag gewandt. „Für uns ist

bislang nicht nachvollziehbar, weshalb die Kammer 7a des

Verwaltungsgerichts in Gelsenkirchen trotz Nachfrage nicht

rechtzeitig über den für die frühen Morgenstunden des 13. Juli 2018

anberaumten Flug informiert wurde“, heißt es in dem Schreiben, das

der Zeitung vorliegt. Die Parlamentarier beraten am Freitag in einer

Sondersitzung über die umstrittene Abschiebung. „Zu einer

Fehlerkultur gehört es, die Fehler, die immer passieren können, auch

aufzuarbeiten. Klar ist, dass Abschiebungen nur bei rechtskräftig

abgeschlossenen Verfahren rechtmäßig sind“, betont Schellenberg. „Wir

alle sind uns einig, wie wichtig rechtsstaatsgemäßes

Verwaltungshandeln ist. Der Deutsche Anwaltverein begrüßt es sehr,

dass sich der Rechtsausschuss des Landtages Nordrhein-Westfalen trotz

der Sommerpause zu einer so schnellen Aufarbeitung des Falles

entschlossen hat“, heißt es in dem Schreiben weiter.

