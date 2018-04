Kölner Stadt-Anzeiger: Aufsichtsratschef der Stadtwerke will Wahl Börschels absagen – Auch Börschel für „Neustart des Verfahrens“

Köln. Der Aufsichtsratschef der Stadtwerke, Harald

Kraus, will die Wahl von Martin Börschel zum Geschäftsführer des

Stadtwerke-Konzerns am kommenden Montag absagen. Die öffentliche

Debatte und die Kritik der vergangenen Tage zeige, dass es

„Nachsteuerungsbedarf“ gebe, sagte Kraus dem „Kölner Stadt-Anzeiger“

(Donnerstag-Ausgabe). Er wolle dem Aufsichtsrat empfehlen, zunächst

eine externe Prüfung durchführen zu lassen, ob der Posten eines neuen

hauptamtlichen Geschäftsführers bei den Stadtwerken notwendig sei.

Der Aufsichtsrat solle dann in einer späteren Sitzung das Ergebnis

dieser Prüfung bewerten. Im Falle einer positiven Bewertung solle

dann ein neues Auswahlverfahren durch eine externe

Personalfindungsagentur erfolgen, so Kraus.

Auch der Kölner SPD-Fraktionschef Martin Börschel befürwortete im

Gespräch mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ einen „Neustart des

Verfahrens“. Er stehe weiterhin für den Posten zur Verfügung und

halte seine Bewerbung aufrecht. Unabhängig vom Ausgang des weiteren

Verfahren werde er wie angekündigt von seinem Amt als Fraktionschef

im Kölner Stadtrat zurücktreten. Der für Personalangelegenheiten

zuständige Ausschuss des Stadtwerke-Aufsichtsrates hatte

beabsichtigt, den mit bis zu 500 000 Euro jährlich dotierten Posten

eines zusätzlichen Geschäftsführers ohne Ausschreibung an Börschel zu

vergeben. Das hatte bei Bürgern und der Politik für Empörung gesorgt.

