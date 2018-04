neues deutschland: Designierter Bundesgeschäftsführer Schindler widerspricht Vorwurf der Polarisierung im Streit der LINKEN

Der designierte Bundesgeschäftsführer der

Linkspartei, Jörg Schindler, ist Vorwürfen entgegengetreten, seine

Kandidatur stärke die Parteivorsitzenden im Streit mit der Spitze der

Bundestagsfraktion und diene damit der Polarisierung. In einem

Interview der in Berlin erscheinenden Tageszeitung „neues

deutschland“ (Donnerstagausgabe) warb der Politiker aus

Sachsen-Anhalt dafür, Differenzen in der Partei als Kontroversen in

der Sache und nicht als Streit von Personen wahrzunehmen. Er wolle

hierbei integrieren und den Dialog organisieren. Mit Katja Kipping

arbeitet Schindler etwa in der Redaktion der Zeitschrift „Prager

Frühling“ zusammen. Es gebe mit Kipping Übereinstimmungen wie

Differenzen, so der 46-Jährige, der stellvertretender Vorsitzendes

des Landesverbandes in Sachsen-Anhalt ist. „Zum Beispiel bin ich ein

Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens, für das sie kämpft.“

Kontroversen seien jedoch kein Grund für Zerwürfnisse.

Schindler ist der von der Parteispitze um Kipping und Bernd

Riexinger bevorzugte Kandidat für die Nachfolge von Harald Wolf, der

die Funktion im November als Nachfolger des zurückgetretenen

Bundesgeschäftsführers Matthias Höhn interimsmäßig übernommen hatte.

Im Juni wählt ein Parteitag der Linken in Leipzig die neue

Parteiführung.

