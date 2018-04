Kölner Stadt-Anzeiger: Bundesgerichtshof hebt Urteil zu umstrittenem SEK-Einsatz auf – 109 Schüsse auf Kölner Lebensmittelhändler

Schlappe für das Kölner Landgericht: Wie der „Kölner

Stadt-Anzeiger“ (Mittwoch-Ausgabe) aus Justizkreisen jetzt erfuhr,

hat der Bundesgerichtshof (BGH) im Fall der pannenreichen

Festnahmeaktion des Lebensmittel-Lieferanten Karim Panahi, 57, durch

ein Spezialeinsatzkommando der Polizei (SEK) im Juni 2011 am Kölner

Großmarkt das Urteil aufgehoben. In dem vierseitigen Beschluss kam

der 2. Strafsenat in Karlsruhe bereits im Herbst 2017 zu dem Schluss,

dass der Schuldspruch gegen den deutsch-iranischen Kaufmann

Rechtsfehler aufweist. So habe die 21. Strafkammer des Vorsitzenden

Jörg Michael Bern in ihrem Schuldspruch der überlangen

Verfahrensdauer im Strafmaß „keine eigenständige Bedeutung

zugemessen“. Der Prozess um den fehlgeschlagenen Zugriff, bei dem

SEK-Beamte 109 Schüsse auf Panahi abgefeuert und ihn schwer verletzt

hatten, soll nun am 26. April durch eine andere Strafkammer erneut

aufgerollt werden. Erst fünf Jahre nach dem Geschehen war der

Unternehmer aus formalrechtlichen Gründen zwar vom versuchten

Totschlag freigesprochen worden, dennoch hatte das Gericht

festgestellt, dass Panahi zuerst auf die SEK-Beamten geschossen habe

und diese aus Notwehr zurückgefeuert hätten.

Seinerzeit war der Angeklagte einzig wegen schwerer

Körperverletzung und unerlaubten Waffenbesitzes zu einem Jahr auf

Bewährung verurteilt worden. Seine Verteidiger Gottfried Reims und

Markus Bündgens sehen sich in ihrer rechtlichen Auffassung durch den

BGH-Beschluss bestätigt: „Es ist ein Skandal, wie die Kölner Polizei,

Staatsanwaltschaft und am Ende die hiesigen Gerichte mit unserem

Mandanten umgegangen sind.“ Es sei nun zu hoffen, dass in dem neuen

Verfahren, „endlich eine gerechte Lösung gefunden wird“.

https://www.ksta.de/koeln/109-schuesse-auf-lebensmittelhaendler-bg

h-hebt-urteil-zum-koelner-grossmarkt-auf-30036840

