Kölner Stadt-Anzeiger: CDU-Politiker Reul begrüßt geplantes Aus für Zeitumstellung: „Das ist eine Riesennummer“ – Politiker kämpft seit 2005 gegen Umstellung

NRW-Innenminister Herbert Reul begrüßt die

Entscheidung der EU-Kommission, die Zeitumstellung abzuschaffen. „Das

ist eine Riesennummer“, sagte der CDU-Politiker, der seit Jahren

gegen die Zeitumstellung kämpft, dem „Kölner Stadt-Anzeiger“

(Samstag-Ausgabe) – und das an seinem Geburtstag: „Heute freue ich

mich deshalb einfach sehr.“ Der Politiker wurde am Donnerstag 66

Jahre alt. Seit 2005 beschäftigt sich Reul intensiv mit dem Thema

Zeitumstellung. Viele hätten gedacht, sein Engagement sei

„aussichtslos““, so der NRW-Innenminister, der zuvor

EU-Parlamentarier war. Der NRW-Innenminister kritisierte sowohl das

nicht vorhandene Energiesparpotenzial, Gesundheitsrisiken sowie

Aufwand für Verkehr und Landwirtschaft.

Reul sagte, er verbuche die Entscheidung nicht als persönlichen

Erfolg. Es sei darum gegangen, „doch lediglich etwas zurücknehmen,

das ganz offensichtlich seinen Zweck nicht erfüllt hat. Insofern ist

es mein Verdienst, dass ich das ernst genommen hab und drangeblieben

bin.“ Persönlich würde Herbert Reul nun für eine konstante

Beibehaltung der Winterzeit plädieren. Allerdings müsse man nun klug

und pragmatisch handeln: „Das Wichtige ist, dass es keine

unterschiedlichen Zeiten in Europa gibt.“ Er hielte die Einführung

einer neuen Regelung vor der EU-Wahl im Mai 2019 für ideal, um die

EU-Politik-Verdrossenheit vieler Wahlberechtigter zu mindern: „Denn

die Bürger nerven die vielen kleinteiligen Regelungen, wie auch die

Geschichte mit den Gurken oder den Glühbirnen.“

