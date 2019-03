Kölner Stadt-Anzeiger: Dealer des Bochumer Miri-Clans legen verdeckten Ermittler mit falschem Kokain rein – Drogen-Prozess beginnt am Montag

Im Bochumer Drogen-Prozess gegen mutmaßliche

Mitglieder des kurdisch-arabischen Miri-Clans, der am Montag beginnt,

wird viel von der Aussage eines verdeckten Ermittlers aus dem

Landeskriminalamt (LKA) abhängen. Wie ein Sprecher des Bochumer

Landgerichts dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Freitag-Ausgabe)

bestätigte, hatte die Polizei einen als Drogenhändler getarnten

LKA-Beamten in die Nähe der Angeklagten gebracht. Der Kripo-Mann mit

dem Decknamen „Khaled“ orderte laut Anklage im Herbst 2018 bei den

Clan-Mitgliedern 200 Gramm Kokain. Vertrauensselig sollen die Dealer

auf das Geschäft eingegangen sein. Bald aber drohten Lieferprobleme

den Deal platzen zu lassen. Erfolglos versuchten die

Rauschgifthändler den Stoff laut Anklage zu beschaffen. Letztlich

übergab die Clan-Bande am 28. September 2018 dem Käufer ein Päckchen

auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants an der Dorsterner

Straße und kassierte 7.400 Euro. Wie sich herausstellte enthielt der

Beutel aber kein Kokain, sondern Creatin, ein Muskelaufbaupräparat.

Nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatten die Dealer den

Käufer mit falschem Stoff hereingelegt. Knapp einen Monat später

verhaftete die Bochumer Polizei die fünfköpfige Drogenbande der

Miri-Großfamilie. Der Creatin-Schwindel ist laut dem Bochumer

Gerichtssprecher dennoch strafbar, weil er als Drogendelikt gilt.

