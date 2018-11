Kölner Stadt-Anzeiger: „Der Westen muss Kriegsschiffe in das Schwarze Meer entsenden“ Ukrainischer Botschaft Andrij Melnyk hofft auf Vermittlerrolle Deutschlands

. Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk fordert

die Unterstützung westlicher Staaten, besonders von Deutschland, im

Konflikt mit Russland im Asowschen Meer. „Der perfide Krieg Moskaus

in der Ostukraine hat eine absolut neue Dimension erreicht“, sagte er

dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Mittwoch-Ausgabe). Die Lage bleibe sehr

angespannt. Drei ukrainische Schiffe hätten den Hafen von Mariupol im

Asowschen Meer anlaufen und friedlich die Straße von Kertsch

passieren wollen, so Melnyk. Dort sei gemäß des bilateralen Vertrages

von 2003 Navigationsfreiheit garantiertt. „Dabei wurden die Schiffe

zuerst an der Passage durch die Meeresenge gehindert, dann auf dem

Rückweg verfolgt, beschossen und gekapert – wie von Piraten im frühen

Mittelalter -, ukrainische Matrosen verletzt, gefangengenommen, die

Schiffe verschleppt“, erklärte der ukrainische Diplomat.

Dass Russland die Ukraine einer Provokation bezichtige, sei

„Zynismus pur und totale Verdrehung von Tatsachen“, sagte er. „Daher

muss Deutschland endlich handeln, um diese aggressive Politik

Russlands im Schwarzen und Asowschen Meer im Keim zu ersticken.“

Melnyik forderte „sowohl die Einführung neuer, viel schärferer

Sanktionen gegen alle Verantwortlichen in Moskau sowie „die

Entsendung von Kriegsschiffen unserer westlichen Partner,

einschliesslich der Bundesrepublik, um die Russen in die Schranken

des Völkerrechts zu weisen und ihnen den Appetit zu verderben,

weitere gefährliche Eskalation zu betreiben“. Zudem müsse Russland

die 23 ukrainische Marinesoldaten und die willkürlich aufgebrachten

Schiffe sofort freilassen. „Dabei zählen wir auf die zentrale

Vermittlerrolle Deutschland.“

