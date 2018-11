Tarifeinheitsgesetz: Bundesregierung mauschelt sich durchs Parlament

„Das ist schlechtes Regieren in Reinform.“ Mit

deutlichen Worten kritisiert dbb Chef Ulrich Silberbach das Vorgehen

der Bundesregierung, vom Bundesverfassungsgericht geforderte

Änderungen am umstrittenen Tarifeinheitsgesetz unbemerkt durch das

Gesetzgebungsverfahren zu schleusen.

Bis zum 31. Dezember 2018 muss der Gesetzgeber bestehende Mängel

in dem von der vorherigen Bundesregierung, wie die amtierende eine

große Koalition von Union und SPD, initiierten Tarifeinheitsgesetz

(TEG) verbessern. Das Bundesverfassungsgericht hatte in seiner

Entscheidung zum TEG vom 11. Juli 2017 festgestellt, dass das TEG

keine Vorkehrung dafür trifft, die Interessen aller Gewerkschaften

ausreichend zu wahren. Dies sei mit der Verfassung nicht vereinbar

und müsse korrigiert werden.

„Diese Korrektur nimmt die Bundesregierung unter Federführung von

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil nun kurz vor Ablauf der Frist in

Angriff.“ Quasi in letzter Minute solle die Hausaufgabe aus Karlsruhe

„heimlich, still und leise erledigt werden – in einem Verfahren, das

einer Geheimdienstoperation schon sehr nahekommt“, ärgerte sich

Silberbach gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ (Ausgabe vom 27.

November 2018). „Unter dem Deckmantel des unverdächtigen

Qualifizierungschancengesetzes schleust die Bundesregierung ihre

TEG-Änderung in die parlamentarische Beratung ein – als zusätzlichen

Artikel dieses vollkommen sachfremden Gesetzes.“ Das

„Omnibus-Verfahren“ sei zwar durchaus legislative Praxis,

insbesondere bei Artikelgesetzen, so Silberbach. „Doch dieses

Vorgehen bei einem bis hinauf in den Ersten Senat des

Bundesverfassungsgerichts hinauf höchst umstrittenen Gesetz lässt nur

einen Schluss zu: Das ist ein Täuschungsmanöver. Man mauschelt sich

durchs Parlament. Hat man Angst vor einer offenen und öffentlichen

Diskussion? Findet man die eigene Änderung gar so peinlich, dass man

lieber nicht laut darüber sprechen möchte? Das Gesetz war bisher in

der Praxis nicht anwendbar und hat viele bis heute vollkommen

unbeantwortete Fragen aufgeworfen. Letzteres hat sich durch die

unanständige und demokratisch höchst zweifelhafte Aktion von

Bundesregierung und Regierungsfraktionen nun noch weiter verschärft.

Eine Frage von so hoher Tragweite wie die zwangsweise Herstellung

einer Tarifeinheit sollte nicht in einem Anhang zu einem Gesetz

beschlossen werden, das mit diesem Gegenstand nicht das Geringste zu

tun hat. Und die vorgesehene Mini-Korrektur ist keine Lösung“,

betonte der dbb Bundesvorsitzende. „Deswegen werden wir uns auch

weiterhin massiv gegen das TEG zur Wehr setzen und unseren Weg der

gewerkschaftlichen Interessenvertretung unbeirrt fortsetzen“,

kündigte Silberbach an.

Der dbb hat das TEG von Beginn an kategorisch als Weg in eine

„gewerkschaftsfeindliche Zwangstarifeinheit“ abgelehnt. „Deutschlands

Sozialpartner brauchen nach wie vor keinen Dompteur, sie können auch

ohne gesetzliche Zwangstarifeinheit verantwortungsvoll mit ihren

Rechten umgehen und für alle tragbare Kompromisse aushandeln“,

betonte der dbb Chef. Am 18. Dezember 2017 hatte der dbb nach seiner

Verfassungsklage in Karlsruhe auch beim Europäischen Gerichtshof für

Menschenrechte (EGMR) Klage gegen das TEG eingereicht. „Zwar wurde

dieses völlig überflüssige Zwangsgesetz in seiner Auswirkung von

Karlsruhe schon deutlich beschnitten“, führte dbb Chef Ulrich

Silberbach aus, „aber das reicht uns noch nicht.“, kritisierte

Silberbach. „Wir haben von Anfang an gesagt, dass dieses Gesetz in

den Papierkorb gehört, und dabei bleiben wir auch.“

dbb Tarifchef Volker Geyer ergänzt: „Wir sind es unseren

Mitgliedern einfach schuldig, diesen Kampf bis zum Ende auszufechten.

Nach wie vor sind gleich drei Gründe maßgeblich: Erstens

benachteiligt das Gesetz bestimmte Gewerkschaften und ist somit

undemokratisch, zweitens ist es speziell im Bereich des öffentlichen

Dienstes noch weniger anwendbar als in der Privatwirtschaft und

drittens schließlich löst schon die bloße Existenz dieses Gesetzes

vor Ort unter den Beschäftigten und den konkurrierenden

Gewerkschaften eine Schere im Kopf aus, die freie gewerkschaftliche

Betätigung behindert. Der dbb wird jedenfalls auch in Zukunft

selbstbewusst an tarifautonomen Lösungen arbeiten.“

