Kölner Stadt-Anzeiger: Frankfurter Hochschulrektor „überrascht“ und „zufrieden“ über Einlenken des Vatikans Römische Behörde erteilt Ansgar Wucherpfennig nun doch zunächst verweigerte Unbedenklichkeitserklärung

Der Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule

Sankt Georgen, der Jesuitenpater Ansgar Wucherpfennig, hat

„überrascht“ und „zufrieden“ darauf reagiert, dass der Vatikan ihm

nach anfänglicher Weigerung nun doch das „Nihil obstat“, die

kirchliche Unbedenklichkeitserklärung, für eine dritte Amtszeit als

Rektor der Hochschule erteilt hat. Er stehe trotz der vorangegangen

Kritik Roms an wertschätzenden Aussagen über Homosexuelle und eine

kirchliche Segnung gleichgeschlechtlicher Paare sowie über die

Öffnung der katholischen Weiheämter für Frauen zu seiner Hoffnung auf

Reformen und zu seinen Begründungen dafür, sagte Wucherpfennig dem

„Kölner Stadt-Anzeiger“ (Freitag-Ausgabe). „Wir haben in der Kirche

einen –Point of no Return– erreicht und müssen über alles ohne Tabus

reden. Das gilt auch für päpstliche Lehrschreiben oder

Verlautbarungen römischer Behörden.“ Zu der von ihm eingegangenen

Verpflichtung, die Lehre der Kirche zur Homosexualität und

Frauenordination künftig „vollständig und verständnisvoll“

darzulegen, sagte er, als Professor an einer katholischen Hochschule

sei er zu einer fairen und korrekten Darstellung selbstverständlich

bereit. Er sei nun „zufrieden, dass die Hochschule wieder normal

arbeiten kann“.

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell