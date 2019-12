Kölner Stadt-Anzeiger: Franz Müntefering: “Die CDU wird für die Rettung der GroKo nicht unter der Tür durchkriechen, und das verstehe ich auch”

Der frühere SPD-Chef äußert Verständnis für die Haltung der CDU und

rät der SPD dazu, in der Groko zu bleiben

Köln. Die frühere SPD-Chef Franz Müntefering hat Verständnis für die ablehnende

Haltung der CDU in Bezug auf mögliche Nachverhandlungen des Koalitionsvertrags

geäußert. “Man kann über Sinnhaftigkeit von dicken Koalitionsverträgen streiten.

Aber wenn unsere Seite jetzt Forderungen stellt, die die Union nicht erfüllen

will, hat die CDU eine gute Grundlage dafür, “Nein” zu sagen”, sagte Müntefering

dem “Kölner Stadt-Anzeiger” (Mittwochausgabe). Die CDU werde “für die Rettung

der GroKo nicht unter der Tür durchkriechen, das verstehe ich auch”, so der

79-Jährige weiter. Außerdem rät Müntefering dem designierten SPD-Spitzenduo

Saskia Esken/Norbert Walter-Borjans, die GroKo nicht ohne weiteres zu verlassen:

“Man kann natürlich jetzt neue, überzogene Forderungen stellen, um das Ding

knallen zu lassen. Aber das wäre falsch. Wer jetzt erkennbar die Schuld am

Scheitern der Koalition auf sich lädt, wird keinen Ruhm ernten, sondern von den

Wählern die Quittung bekommen.”

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66749/4457936

OTS: Kölner Stadt-Anzeiger

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell