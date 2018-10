Kölner Stadt-Anzeiger: JU-Chef von NRW fordert auch Seehofers Rückzug – „Auch SPD sollte sich hinterfragen“

Nach Angela Merkels angekündigtem Rückzug von

CDU-Vorsitz fordert der Chef der Jungen Union in NRW, Florian Braun,

auch den Rückzug von Horst Seehofer. „Die große Koalition muss ebenso

erkennbare Konsequenzen aus dem desaströsen Auftreten der letzten

Monate ziehen. Die CSU täte gut daran Seehofer abzuziehen“, sagte der

NRW-Landtagsabgeordnete dem „Kölner Stadt-Anzeiger“

(Dienstag-Ausgabe). „Auch die SPD sollte sich hinterfragen“, fügte er

hinzu. Braun lobte Merkels Schritt als „die richtige Konsequenz“.

„Die Union steckt in einer tiefen Vertrauenskrise wie noch nie zuvor.

Um die Volkspartei CDU und unsere Wähler wieder in ihrer Breite

anzusprechen, braucht es einen personellen Neuanfang. Wir brauchen

frische, streitbare Köpfe.“ Er wünsche sich nun, dass sich mehrere

Personen um Merkels Nachfolge bewerben.

