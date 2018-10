Kölner Stadt-Anzeiger: Kölner Geiselnehmer hätte abgeschoben werden können – Flüchtlingsamt verpasste offenbar Frist

Der Geiselnehmer vom Kölner Hauptbahnhof hätte

offenbar früh abgeschoben werden können, wenn das Bundesamt für

Migration und Flüchtlinge (Bamf) keinen Fehler gemacht hätte. Nach

Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Freitag-Ausgabe) hat das

Amt vor drei Jahren eine Frist versäumt und es verpasst, den Syrer

nach Tschechien zu überstellen. Wie zu erfahren war, soll Mohammad

A.R. Anfang 2015 in die EU eingereist sein und einen Asylantrag in

Prag gestellt haben. Von dort soll er am 2. März nach Deutschland

weitergereist sein. Zwei Wochen später stellte er erneut einen

Asylantrag beim Bamf.

Gemäß dem sogenannten Dublin-Abkommen in der EU, wonach derjenige

Staat verpflichtet ist, das Asylverfahren durchzuführen, in dem der

Asylsuchende zum ersten Mal die EU-Grenzen betritt, hätte Deutschland

den Syrer nach Tschechien zurücküberstellen müssen. Aber das Bamf

soll die entsprechende Frist versäumt haben. Nach Ablauf war eine

Rücküberstellung dann nicht mehr möglich. Mit Entscheidung vom 12.

Juni 2015 erkannte das Bamf die Flüchtlingseigenschaft des Syrers an:

Mohammad A.R. lebt seitdem legal in Deutschland und seit Juli 2015 in

Köln. Das Bamf in Nürnberg gab auf Anfrage des „Kölner

Stadt-Anzeiger“ zunächst keine Stellungnahme ab.

