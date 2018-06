Kölner Stadt-Anzeiger: Korrektur FDP-Politiker Hirsch begrüßt Verschiebung des NRW-Polizeigesetzes – „Bürger will beschützt, nicht überwacht werden“

Köln. Der frühere NRW-Innenminister Burkhard Hirsch hat die

Verschiebung der Verabschiedung des NRW-Polizeigesetzes begrüßt. Der

FDP-Politiker sagte dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Mittwoch-Ausgabe):

„Die Verschiebung der Abstimmung über das Polizeigesetz ist eine

beachtenswerte und weise Entscheidung von NRW-Innenminister Reul. Wir

brauchen ein Polizeigesetz, das nicht auf Krawall gebürstet ist,

sondern auf eine breite Zustimmung trifft. Nur so können wir das

Vertrauen der Bevölkerung erhalten.“ Hirsch forderte, die Befugnis

der Polizei, bei einer drohenden Gefahr präventiv einzugreifen, auf

terroristische Bedrohungen zu beschränken. „Ich kann nur dazu

ermahnen, die kritischen Voten der Sachverständigen in diesem Punkt

ernst zu nehmen. Der Bürger will beschützt, aber nicht überwacht

werden.“ Hirsch hatte gemeinsam mit dem früheren Bundesinnenminister

Gerhart Baum (FDP) Verfassungsklage angekündigt, sollte der Entwurf

des Polizeigesetzes nicht geändert werden.

