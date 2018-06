Straubinger Tagblatt: GBW-Wohnungen – Keinen Kampf wert?

So haben die Staatsbedenkenträger den

verantwortlichen Politikern pflichtgemäß geraten, den Freistaat bloß

nicht in ein Bieterverfahren um die GBW zu hetzen. Dass der damalige

Finanzminister und heutige Ministerpräsident Markus Söder diesem Rat

folgte, kann man ihm nicht vorwerfen. Dass er den Vorgang so

darstellte, als ob die EU-Kommission ihm den GBW-Kauf regelrecht

verboten hätte, schon eher. Überdies kann man die politische Frage

stellen, ob es die 90.000 Mieter nicht wert gewesen wären, zu

kämpfen. Ein weiteres Beihilfeverfahren wäre alles andere als schön,

aber auch nicht das Ende der Welt gewesen.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell