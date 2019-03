Kölner Stadt-Anzeiger: Missbrauchsexperte erhebt schwere Vorwürfe gegen Erzbistum Köln

Heiner Keupp: „Vertuschung der dritten Art“ –

Münchner Psychologieprofessor rügt „unverantwortliches Vorgehen“ im

Fall des Düsseldorfer Stadtdechanten Ulrich Hennes

Im Fall des beurlaubten Düsseldorfer Stadtdechanten Ulrich Hennes

erhebt der Münchner Sozialpsychologe und Missbrauchs-Experte Heiner

Keupp schwere Vorwürfe gegen das Erzbistum Köln. Den Geistlichen, der

in den 1990er Jahren einen fast erwachsenen Jugendlichen sexuell

belästigt haben soll, nach einer Therapie erneut als Jugendseelsorger

einzusetzen, sei auch schon aus damaliger Sicht „hochproblematisch“

gewesen, sagte Keupp dem „Kölner Stadt-Anzeiger“

(Donnerstag-Ausgabe). Verantwortlich war der 2017 verstorbene frühere

Kölner Erzbischof, Kardinal Joachim Meisner. „Selbst wenn der

Priester im Lauf der Therapie etwas über sich gelernt und besser

verstanden haben sollte, warum er in bestimmten Situationen auf

bestimmte Menschen sexuell abfährt, war es völlig unverantwortlich,

ihn danach wieder in dem Arbeitsfeld einzusetzen, in dem er

übergriffig geworden war, hier konkret in der Jugendseelsorge.“ Heute

so zu tun, „als wären sexuelle Übergriffe von Priestern vor 20 Jahren

für die Kirchenleitungen noch gleichsam Vorgänge wie von einem

anderen Stern gewesen – das ist schon mehr als merkwürdig“, so Keupp,

der auch Mitglied der „Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung

sexuellen Kindesmissbrauchs“ ist.

Hennes war in der Ära Meisner unter anderem Leiter der

Jugendbildungsstätte Haus Altenberg und Sekretär des Weltjugendtags

2005. Eine erst viele Jahre später erfolgte Einschaltung der

Staatsanwaltschaft zu dem Vorgang aus den 90er Jahren blieb ohne

Ergebnis. Das Erzbistum macht geltend, heute würde der Fall anders

gehandhabt werden.

Dagegen sprach Keupp von einer „Vertuschung der dritten Art“. Er

glaube, das Erschrecken der Kirchenverantwortlichen über das eigene

Versagen sei so groß, dass sie sagten: „Heute würden wir es anders

machen, und deshalb schauen wir gar nicht mehr weiter zurück, sondern

richten unseren Blick nach vorn.“ Deshalb sei jetzt so viel von

Prävention die Rede, „während die komplizierte und schmerzhafte

Rekonstruktion der Zusammenhänge ausfällt, warum es in der

Vergangenheit so fürchterlich schief gelaufen ist. Dabei müsste man

genau dieser Frage nachgehen, um die Mechanismen von Verharmlosung,

Vertuschung und Abschottung in der männerbündischen kirchlichen

Subkultur verstehen und wirksam verändern zu können.“

Als Psychologe sei er überzeugt vom positiven Einfluss einer guten

Therapie, betonte Keupp, „aber zu Wunderheilungen hat es unsere

Zunft noch nicht gebracht. Von daher wäre es das Minimum an

Verantwortung gewesen, den Betreffenden nach Abschluss der Therapie

über wenigstens fünf Jahre hinweg professionell zu begleiten.“ Ihn

stattdessen „einfach wieder aufs bisherige Gleis zu setzen und laufen

zu lassen“, könne er sich „bestenfalls als naives Vertrauen auf

Wunderwirkungen der Psychotherapie erklären“. Nicht zuletzt seien die

christlichen Ideale von Nächstenliebe und Brüderlichkeit „sträflich

vernachlässigt“ worden, „vom Schutz potenzieller künftiger Opfer erst

gar nicht zu reden“.

