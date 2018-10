Kölner Stadt-Anzeiger: NRW-Politiker sehen in Streit der großen Koalition Grund für Schlappe von CSU und SPD

Köln. Politiker aus Nordrhein-Westfalen haben den

andauernden Streit in der großen Koalition in Berlin für den Ausgang

der bayerischen Landtagswahl mitverantwortlich gemacht. Der

SPD-Fraktionschef im Düsseldorfer Landtag, Thomas Kutschaty, sagte

dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Montag-Ausgabe): „Dieses Ergebnis liegt

vor allen Dingen in Berlin begründet: Eine Koalition, die nichts

Großes bewegt, ist keine große Koalition. Und das haben uns heute die

Wählerinnen und Wähler in Bayern bescheinigt.“ Das Bündnis in Berlin

müsse „Probleme lösen und nicht permanent selbst das Problem sein“.

Auch Josef Hovenjürgen, Generalsekretär der NRW-CDU, sagte der

Zeitung: „Streit wird nicht gewählt.“ Die CSU hätte mehr über ihre

Erfolge reden sollen „statt über die Konflikte der Koalition in

Berlin“.

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell