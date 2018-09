Kölner Stadt-Anzeiger: RWE-Chef sieht keine Kompromissmöglichkeiten beim Kampf um den Hambacher Wald

Der Energiekonzern RWE sieht keine Spielräume für

einen Kompromiss mit den Umweltschützern im Kampf um den Hambacher

Forst. „Es gibt keine Chance, den Wald stehen zu lassen“, sagte

RWE-Vorstandschef Rolf Martin Schmitz dem „Kölner Stadt-Anzeiger“

(Samstag-Ausgabe). Ein „rheinischer Kompromiss“, bei dem ein Teil

des Gebiets stehen bleibe, sei „technisch unmöglich“. „Wir brauchen

die Erdmassen unter dem Restwald, um die Böschungen stabil zu

halten“, fügte Schmitz hinzu. „Der Hambacher Forst ist nicht zu

retten, egal was die Kohlekommission entscheidet“, bekräftigte der

Vorstandsvorsitzende.

Schmitz betonte zudem, er fühle sich nicht an Entscheidungen der

Kohlekommission gebunden. Die Verantwortung für ein Ausstiegsdatum

trage alleine die Bundesregierung, am Ende entscheide das Parlament

über Gesetze. „Das finde ich auch richtig, bei Themen mit dieser

Tragweite“, sagte der Ingenieur aus Mönchengladbach. Die Tatsache,

dass viele Kritiker auf RWE „gerne draufhauen“ würden, halte ihn

nicht von ab, bei seinen Überzeugungen zu bleiben. Er setze darauf,

dass die „Versachlichung der Diskussion“ über den Kohleausstieg

irgendwann fruchte: „Als beim Ausstieg aus der Kernenergie ein

Konsens gefunden worden war, kehrte an der Protestfront gegen die

Kernenergie Ruhe ein. Ich hoffe, dass eine Entscheidung der

Kommission die gleiche Wirkung zeigt“, erklärte Schmitz.

https://www.ksta.de/wirtschaft/interview-mit-rwe-chef–es-gibt-kei

ne-chance–den-hambacher-forst-stehen-zu-lassen–31366206

