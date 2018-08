Kölner Stadt-Anzeiger: Terrorverdächtiger im Abu Walaa-Prozess fordert zu Beeinflussung von Zeugen auf/Rockerchef informiert nach Haftentlassung LKA

Im Prozess gegen den salafistischen Hassprediger Abu

Walaa in Celle soll einer der vier Mitangeklagten massiv auf

Belastungszeugen einwirken. Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“

(Samstag-Ausgabe) erfuhr, fing das Landeskriminalamt NRW Kassiber des

inhaftierten Duisburger Koran-Lehrers Hasan C. ab, in denen er

Vertraute außerhalb des Gefängnisses dazu aufforderte, „Operationen“

gegen vier Zeugen durchzuführen. Nach Einschätzung des LKA geht es um

gezielte Manipulationen von Zeugenaussagen in einem der

spektakulärsten Terrorprozesse hierzulande. Wie die Zeitung weiter

erfuhr, hatte der ehemalige Chef der verbotenen Rocker-Gruppierung

Satudarah nach seiner Freilassung aus der Haft Ende Februar den

LKA-Beamten die sechs handbeschriebenen Kassiber aus dem

Hochsicherheitstrakt der Düsseldorfer Justizvollzugsanstalt

übergeben. Die Bundesanwaltschaft wollte den Fall auf Anfrage nicht

kommentieren. Hasan C. gilt als Schlüsselfigur im weitverzweigten

deutschen Netzwerk der Terror-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) um den

irakischen Hassprediger Abu Walaa. Der Reisebürobesitzer aus Duisburg

soll im Hinterzimmer seines Geschäfts junge Menschen mit der

Dschihad-Ideologie vertraut gemacht haben. Mit Videos und einem

Weißbuch soll der 52-Jährige neue Rekruten für den IS angeworben

haben. Zu seinen Kursteilnehmern zählten der Berliner Attentäter Anis

Amri und die Jugendlichen, die im April 2016 einen

Sprengstoffanschlag auf den Essener Sikh-Tempel verübten. Letzteren

soll Hasan C. seinen Segen für den Anschlag gegeben haben.

