Kölnische Rundschau: Kommentar zur Lage in Syrien

Säbelrasseln

Sandro Schmidt zur Lage in Syrien

Ein wohl neuerlicher, verwerflicher Einsatz von Giftgas durch das

syrische Regime, massive amerikanische und französische Drohungen,

sie würden dieses zur Rechenschaft ziehen, unverblümte russische

Hinweise an den Westen auf seine Bündnisverpflichtungen gegenüber

Damaskus, schließlich ein – wahrscheinlich israelischer – Luftangriff

auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt, bei dem auch iranische

Soldaten ums Leben kommen: Der zum Stellvertreterkrieg der Regional-

sowie der Großmächte mutierte Bürgerkrieg in Syrien entwickelt sich

in eine explosive Richtung. Droht hier eine direkte militärische

Auseinandersetzung zwischen dem Westen und Russland?

Ganz auszuschließen ist dies angesichts des unberechenbaren

außenpolitischen Kurses von US-Präsident Donald Trump nicht, weil

dieser ständig sich widersprechende Signale aussendet (erst redet er

vom US-Abzug aus Syrien, wenige Tage später will er das Assad-Regime

bestrafen). Interesse an weiterer Eskalation dürften aber weder

Washington noch Moskau haben. Deshalb sind die scharfen Töne vor

allem eines: Säbelrasseln.

Der Westen (einschließlich Berlins) signalisiert, dass er dem

Diktator nicht jede Völkerrechtsverletzung durchgehen lassen will,

Moskau, dass es Assad um jeden Preis stützt, und Jerusalem, dass es

keinesfalls eine Ausdehnung iranischen Einflusses in Syrien

toleriert.

Der letzte Punkt ist der gefährlichste. Israels Existenz wird von

Teheran latent bedroht, wird die Drohung konkret, explodiert das

Pulverfass.

