Kölnische Rundschau: Presseschau/Kommentar zu Brexit/Johnson/Parlament

Zu allem entschlossen

Raimund Neuß zu Boris Johnsons Rolle in der Brexit-Krise Es grenzt

an einen kalten Staatsstreich, was Boris Johnson da plant. Um seinen

harten Kurs gegenüber der EU und im Ergebnis den Crash-Brexit

durchziehen zu können, will der britische Premier den Souverän in der

entscheidenden Phase ausschalten. Denn der Souverän, das ist nach

britischem Recht das im Einvernehmen mit der Krone handelnde

Parlament. Johnson bricht eine Verfassungskrise vom Zaun und bringt

Königin Elizabeth II. in eine unzumutbare Situation. Die politisch

neutrale Monarchin hat nur die Wahl, Johnson zu Willen zu sein oder

die Rechte des Souveräns zu wahren – in beiden Fällen eine

hochpolitische Entscheidung. Und wozu das Ganze? Johnson bedient sich

einer Argumentation, die sonst nur von autoritären Herrschern zu

hören ist: Angeblich ist er mit dem Volkswillen im Bunde –

wohlgemerkt gegen die Vertretung des Volkes. Ob der von Johnson

behauptete Volkswille überhaupt besteht, wird dabei nicht überprüft:

Ein zweites Brexit-Referendum scheut der Premier wie der Teufel das

Weihwasser. Johnson kann seinen Versuch nur wagen, weil seine Gegner

in so viele Häuflein zersplittert sind. Johnsons parteiinterne

Kritiker halten sich von Absprachen der Oppositionspolitiker fern.

Labour-Chef Jeremy Corbyn kann kaum erklären, was er in punkto EU

überhaupt vorhat. Solche Leute wollen einen zu allem entschlossenen

Regierungschef stoppen, möglichst in der ersten Septemberwoche, in

der das Parlament noch tagen darf? Die müssen noch viel lernen.

