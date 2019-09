Kölnische Rundschau: Presseschau/Kommentar zu Johnson/Brexit/Neuwahl

Polit-Zockerei, neue Runde

Raimund Neuß zu Johnsons Neuwahl-Vorstoß Boris Johnson hat sich

schon lange auf Neuwahlen eingestellt, jetzt sind sie für ihn der

einzige Ausweg. Mit Niederlagen im Unterhaus hat er rechnen müssen.

Aber dass sie so demütigend ausfallen würden wie jetzt, hat niemand

erwartet. Er führt nur noch eine Minderheitsregierung. Also will

Polit-Zocker Johnson ein neues Spiel. Und was wäre das für eine

Opposition, die sich Wahlen widersetzen würde? Tatsächlich aber tun

Johnsons Gegner gut daran, ihm nicht zu schnell zu Willen zu sein.

Der von Johnson vorgeschlagene Wahltermin am 15. Oktober würde zur

raschen Auflösung des Parlaments führen. Selbst wenn die

Abgeordneten, wie von Labour-Chef Jeremy Corbyn angekündigt, zuvor

das Gesetz zum Aufschub des EU-Auftritts durchbringen würden – sie

können Johnson zwar einen Brief an die EU-Partner diktieren,

überbringen muss die Regierung ihn aber schon selbst. Was also, wenn

Johnson einen Parlamentsbeschluss hintertreiben sollte? Im Übrigen

kennen sowohl Johnson als auch seine Gegner die aktuellen

Umfragewerte. Die Konservativen würden zurzeit bei etwa 33 Prozent

der Wählerstimmen landen, zehn Punkten weniger als 2017 unter Theresa

May. Da nur die relative Mehrheit pro Wahlkreis zählt, könnte Johnson

trotzdem mit mehr konservativen Sitzen rechnen als damals. Die

Opposition sollte sich nicht zu Johnsons Bedingungen auf das neue

Spiel einlassen. Also: Neuwahlen ja, aber erst wenn eine

Fristverlängerung bei der EU tatsächlich erreicht wurde. Beschluss

also nicht jetzt, sondern nach dem EU-Gipfel im Oktober. Noch besser

wäre eine Übergangsregierung – aber dazu müsste der für andere

Parteien inakzeptable Corbyn seine Ansprüche zurücknehmen und die

Interessen des Landes über die eigenen stellen.

