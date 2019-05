Kölnische Rundschau: zu Merkel in Harvard

In einer Reihe mit Winston Churchill

Raimund Neuß zu Merkels Auftritt in Harvard Barack Obama hat

Angela Merkel kurz vor seinem Abschied vom Präsidentenamt als die

Führerin der freien Welt bezeichnet. Die Bundeskanzlerin hat dies

immer zurückgewiesen – und nun stellt die Harvard-Universität sie,

die neue Ehrendoktorin, in eine Reihe mit Winston Churchill, der

Symbolfigur für den Kampf des freien Europa gegen die Nazi-Diktatur,

und mit George Marshall, dem Architekten des europäischen

Wiederaufbaus. Die Kanzlerin wurde nicht nur wegen einzelner

Verdienste geehrt, sondern als „demokratische Schlüsselgestalt“, als

Inbegriff des Widerstandes gegen Nationalismus und Populismus. Als

Vertreterin eines Politikstils, der außer Gebrauch zu geraten droht:

Suche nach Interessenausgleich und Kooperation. Merkels grandiose

Rede ist in Harvard zu Recht als politisches Testament verstanden

worden. Das gilt auch für ihre diplomatischen Form: Punkt für Punkt

grenzte sich Merkel von US-Präsident Donald Trump ab, ohne ihn jemals

anzugreifen. Die emphatischen Reaktionen zeugen von der Hoffnung

darauf, angesichts der von Trump angerichteten Verwüstungen

irgendwann auf den Rest-Knopf drücken zu können. Aber wird die

Regierungschefin eines mittelgroßen Landes in der Endphase ihrer

politischen Laufbahn mit solchen Erwartungen nicht überfordert? Ist

das nicht eine Projektion, die vor allem von der großen Leere in der

US-Politik zeugt, in der eine überzeugende Alternative zu Trump

fehlt? Gegenthese: Merkel gerät gerade deshalb immer mehr in die

Rolle der Führerin der freien Welt, weil sie diese Rolle nicht haben

will. Die Vorliebe fürs Präsidieren und Moderieren, die ihr daheim

oft zur Last gelegt wird, macht sie zur Gewährsfrau dafür, dass in

der internationalen Politik wieder bessere, rationale Zeiten

anbrechen könnten.

