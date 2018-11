Kolumbien: Gewalt nimmt zu – trotz Friedensvertrag / Kampf um Macht und Pfründe – Starker Anstieg der Übergriffe gegen Vertreter der Zivilgesellschaft – Staat zeigt sich machtlos

Zwei Jahre nach Unterzeichnung des

Friedensvertrages zwischen kolumbianischer Regierung und der

FARC-Guerilla nimmt die Gewalt in vielen Regionen Kolumbiens zu.

Darauf weist Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen

Caritasverbandes hin. Insbesondere in ländlichen Regionen, wo der

Großteil der Caritas-Hilfe geleistet wird, lebt die Zivilbevölkerung

aufgrund der Kämpfe zwischen rivalisierenden bewaffneten Gruppen in

fortwährender Angst um ihr Leben. Die Zahl der Binnenflüchtlinge

stieg deshalb laut Vereinten Nationen in diesem Jahr um 40 Prozent.

Insbesondere Vertreter der Zivilgesellschaft, die sich für die

Belange der Bevölkerung einsetzen, werden zunehmend zur Zielscheibe

von Gewalt und Einschüchterung. Das gilt insbesondere dann, wenn ihr

Engagement dem Drogenhandel oder dem illegalen Bergbau im Weg steht.

„Wer sich in Kolumbien für die Rückgabe von Land oder Alternativen

zum Koka-Anbau stark macht, der setzt sein Leben aufs Spiel. Das

gefährdet den gesamten Friedensprozess. Das darf der Staat nicht

tolerieren“, so Claudio Moser, Referatsleiter Lateinamerika bei

Caritas international.

Seit Unterzeichnung des im Dezember 2016 geschlossenen

Friedensvertrages sind laut Indepaz (Instituto de Estudios para el

Desarrollo y la Paz) bis heute 295 Menschrechtsaktivisten und andere

Vertreter der Zivilgesellschaft umgebracht worden. Unter den Opfern

waren auch Caritas-Mitarbeiter und andere Vertreter der katholischen

Kirche. Der kolumbianische Staat zeigt sich nicht in der Lage, den

Frieden in den Regionen zu sichern, wo nach der Niederlegung der

Waffen durch die FARC inzwischen anderen Guerilla-Organisationen oder

kriminelle Banden um die Macht kämpfen.

Trotz der Rückschläge hält Caritas international den

Friedensvertrag als große Chance für Kolumbien. „Es wäre

unverantwortlich, den historischen Moment verstreichen zu lassen. Die

katholische Kirche und ihre Caritas unterstützen den Friedensprozess

weiterhin mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln“,

unterstreicht Lateinamerika-Experte Claudio Moser.

In Kolumbien mehr als 260.000 Menschen ums Leben gekommen, gut

sieben Millionen Kolumbianer mussten innerhalb des Landes fliehen.

Caritas international unterstützt kolumbianische Gewaltopfer dort

seit 15 Jahren. Schwerpunkte sind die Versorgung von Geflüchteten mit

Hilfsgütern, der Schutz der Zivilbevölkerung und die Sicherung ihrer

Grundrechte sowie Projekte der Friedensförderung und der Aufbau von

Strategien zur Konfliktlösung.

