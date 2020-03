Kommentar / Die Coronakrise wird zur Vertrauenskrise = Von Arne Lieb

Das Düsseldorfer Gesundheitsamt hätte keine Bedenken gehabt,

wenn der Betrieb in einer Gesamtschule weiterläuft, obwohl eine Lehrerin mit dem

Coronavirus infiziert ist. Der Unterricht fällt am Freitag trotzdem aus. Denn

als die Nachricht bekannt wurde, haben sich so viele Lehrer krank gemeldet, dass

die Schüler nun zu Hause lernen müssen. Der Fall zeigt, dass die Coronakrise

längst auch zur Vertrauenskrise der staatlichen Institutionen geworden ist.

Viele Menschen sind verunsichert, was die richtigen Entscheidungen für sich und

auch für ihre Kinder sind. Die Behörden müssen sich daher nicht nur um die

medizinischen Fragen kümmern, die durch das vermehrte Auftreten des Erregers

aufkommen. Sie müssen darauf reagieren, dass die Besorgnis angesichts immer

neuer Schreckensmeldungen aus aller Welt groß geworden ist.

Die widersprüchlichen Maßgaben in den Städten und Kreisen in NRW erweisen sich

dabei zunehmend als Hindernis. Düsseldorf zum Beispiel entschied sich nicht nur

gegen die Schulschließung, sondern auch gegen eine grundsätzliche Absage von

Großveranstaltungen. Der Kreis Kleve hingegen empfahl am Donnerstag, alle

Großveranstaltungen vorerst zu streichen. Generell sei die Ansteckungsgefahr

höher, wenn viele Menschen zusammenkommen. Solche gegenläufigen Empfehlungen

steigern sicher nicht die Zuversicht, dass die Behörden die Lage im Griff haben.

Die Lösung kann nur ein beherzteres Einschreiten der Landesregierung sein.

Natürlich muss für Hotspots wie dem Kreis Heinsberg nicht dasselbe gelten wie

für weniger betroffene Regionen. Die Kommunen brauchen aber einheitliche

Vorgaben, wie sie auf bestimmte Lagen reagieren sollen. Und NRW braucht im

Umgang mit dem Virus nicht nur medizinisches Know-how, sondern auch mehr Ruhe

und Besonnenheit.

