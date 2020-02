Kommentar / Europa braucht Entschlossenheit = Von Holger Möhle

Auch in einer engen und lange guten Partnerschaft kann man

sich auseinander leben. Die USA und Europa machen seit einiger Zeit eine Phase

durch, in der sie im nun 71. Jahr die transatlantischen Beziehungen neu

justieren. Die USA unter Führung von Präsident Nummer 45 haben ihr Interesse an

Europa merklich zurückgefahren.

Die Nato war lange Zeit eine Restrisikoversicherung für ihre mittlerweile 29

Mitgliedsstaaten. Niemand würde es wagen, dieses mächtigste Militärbündnis der

Welt anzugreifen, so die Erwartung. Der Bündnisfall, ausgelöst durch die

Anschläge vom 11. September 2001, war der Beginn einer neuen Zeitrechnung.

Europa hat mehrere Konflikte vor der eigenen Haustür, mindestens in Reichweite.

Doch sowohl in Syrien wie auch in Libyen hat die EU bisher jämmerlich versagt.

Seit neun Jahren toben dort Bürgerkriege, teilweise geschürt durch ausländische

Mächte. Allen voran Russland hat die Schwäche der EU, die uneins,

unentschlossen, zögerlich ist, ausgenutzt und einen strategischen Fußabdruck in

Nordafrika gesetzt. Deutsche und europäische Außenpolitik ist sehr gut im

Beschreiben von Problemen, aber zu inaktiv, wenn es darum geht, einer

destruktiven Dynamik wie etwa in Syrien entschlossen entgegenzutreten.

In einer Welt, in der autoritäre Regime zunehmend aggressiv auftreten und die

regelbasierte Ordnung mit Füßen treten, ist das westliche Modell in der

Defensive. Europa muss sich dringend um seine eigene Sicherheits- und

Verteidigungspolitik kümmern. Geeint, geschlossen, entschlossen. Die Nato bleibt

weiter unverzichtbarer Bestandteil europäischer Sicherheit. Der strategische

Dialog in Europa, den Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angemahnt hat und

den Deutschland bis heute schuldig geblieben ist, ist notwendig. Nicht gegen

Trump, sondern wegen Trump.

