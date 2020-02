Kommentar / Gigabit ist nicht gleich Glasfaser = Von Reinhard Kowalewsky

Selbstverständlich können sich die Kunden freuen: Für sie ist

es gut, wenn Vodafone das sehr teuer erworbene Kabelnetz von Unitymedia nun zu

günstigen Preisen für besonders schnelles Internet in den Markt drückt. Und weil

die Deutsche Telekom auf die Attacke des Hauptkonkurrenten mit entsprechenden

Rabatten und einer weiteren Aufrüstung des DSL-Netzes reagieren wird, ist der

Kunde beim schnellen Internet in Deutschland erst einmal König.

Trotzdem muss die Vodafone-Attacke auch kritisch gesehen werden: Erstens wird

der Aufbau eines echten Glasfasernetzes in Deutschland eher gebremst, wenn nun

Gigabit-Anschlüsse für zumindest zeitweise nur knapp 40 Euro zu buchen sind. Je

niedriger das Preisniveau für die Kunden ist, umso stärker wird dies Investoren

davon abhalten, in die dauerhaft beste Zukunftstechnik Glasfaser zu investieren.

Privatkunden in den Städten kann dies einige Jahre lang egal sein, weil sowohl

Kabel als auch sehr schnelles DSL genügend Tempo für das Abrufen von Videos oder

Online-Spielen bieten, aber für die Wirtschaft wird der zu langsame Ausbau von

Glasfaser immer mehr zum Problem.

Zweitens drohen die neuen Preisschlachten rund um Kabel und DSL die Branche

weiter zu schwächen. Schlimm genug, dass die Lizenzen für die neue

Mobilfunktechnik 5G mehr als 6,6 Milliarden Euro gekostet haben. Doch zusätzlich

droht noch, dass die Netzbetreiber Vodafone, Telekom und Telefónica ihre hohen

Investitionen mit dem Herausforderer United Internet/Drillisch teilen müssen.

Die Konsequenzen sind bereits sichtbar: Weil die Telekom aktuell in den

liberalen USA mit der Übernahme von Sprint bessere Investitionschancen als im

überregulierten Europa sieht, unterlässt sie es, sich in Westeuropa stärker zu

engagieren.

