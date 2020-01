Kommentar / Hetzjagden darf es nicht geben = Von Thomas Reisener

Der Brand im Krefelder Zoo, bei dem mehr als 30 Tiere

gestorben sind, hat ganz NRW schockiert. Die Tragödie will so gar nicht zur

Stimmung im Land passen, denn 2019 schien NRW seine Liebe zum Umwelt- und

Tierschutz neu entdeckt zu haben: Der Ministerpräsident besuchte demonstrativ

Artenschutz-Konferenzen und verlieh mit dem Staatspreis die höchste Auszeichnung

des Landes an einen Umweltpolitiker. Seine Umweltministerin brachte ein

Schutzpaket für Nutztiere auf den Weg und will einen

Landes-Tierschutzbeauftragten berufen. Zudem erzwingt die Klimadebatte auch in

NRW eine neue Verhandlung über das Verhältnis von Mensch und Natur, die im

Hambacher Forst einen ersten gewaltsamen Höhepunkt erreicht hat.

Vielleicht liegt es an dem aufgekratzten Tenor, der gegenwärtig fast alle

Öko-Debatten prägt: Die mutmaßlichen Verursacherinnen des Dramas von Krefeld

werden im Internet gerade mit erschreckender Brutalität angegangen. Das ist

unfair. Wahrscheinlich leiden die drei Frauen, die sich freiwillig gemeldet

haben, ohnehin schon unter ihrem schlechten Gewissen. Vorsatz kann man ihnen

nicht unterstellen. Allenfalls Leichtsinn, wenn sie denn überhaupt gewusst

haben, dass der Einsatz der frei verkäuflichen Himmelslichter verboten ist.

Letztlich haben sie einen Unfall mit schrecklichen Folgen verursacht. So wie es

jedem passieren kann, der beispielsweise beim Autofahren einen kurzen Blick auf

sein Smartphone riskiert. Das ist auch verboten, kommt aber trotzdem oft vor.

Die Tragödie von Krefeld darf jetzt nicht auch noch in eine Hetzjagd auf die

Verursacherinnen münden. Wenn überhaupt müssen sie sich vor einem Gericht – und

nur dort – verantworten. Die im Internet gern zelebrierte Selbstgerechtigkeit

mancher Kommentatoren macht die toten Affen auch nicht wieder lebendig.

