Kommentar / Keine alternative Energiequelle auslassen = Von Kirsten Bialdiga

Für Nordrhein-Westfalen ist die Energiewende eine noch

größere Herausforderung als für die meisten anderen Bundesländer.

Jahrhundertelang war Kohle die mit Abstand wichtigste Energiequelle. Diese

Epoche endet spätestens 2038, wenn der Ausstieg aus der Braunkohle wie

beschlossen kommt.

Auf der Suche nach Ersatz für die Kohle durch erneuerbare Energien muss auch

Geothermie in Erwägung gezogen werden. Für die Nutzung der Erdwärme spricht

einiges: Sie ist emissionsarm, hat hohe Wirkungsgrade und steht immer zur

Verfügung – unabhängig von Wind oder Sonne. Zudem ist ihr Potenzial schier

unerschöpflich. Insbesondere die Nutzung der oberflächennahen Geothermie ist

vielversprechend. Nicht umsonst ist die Beheizung von Häusern mit einer

Erdwärmepumpe inzwischen sehr verbreitet.

Dagegen ist die Tiefengeothermie mit Bohrungen in über 400 Metern Tiefe bisher

kaum erforscht. Einzelfälle wie in Landau, wo eine Bohrung ein leichtes Erdbeben

der Stärke 2,7 auslöste, machen deutlich, dass diese Technologie noch nicht

ausgereift ist. Ein Fragezeichen steht bisher auch hinter der

Wirtschaftlichkeit, weil die Bohrungen mit hohen Kosten verbunden sind und große

Flächen gebraucht werden. Es ist daher unsicher, ob diese Form der

Energiegewinnung jemals ausreichend Akzeptanz in der Bevölkerung finden kann.

Dabei stehen heute schon ausgereifte kostengünstigere Alternativen zur

Verfügung. Das Potenzial der Photovoltaik etwa wird in NRW erst zu sechs Prozent

ausgeschöpft. Ähnliches gilt für die Windenergie. Die beste Energiequelle aber

ist, Energie einzusparen. Zwei Drittel der Gebäude in NRW sind vor 1979 erbaut –

hier lässt sich noch eine Menge verbessern. Und das ohne großen Aufwand.

