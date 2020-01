Kommentar / Schutz vor Drohnen kann Leben retten = Von Reinhard Kowalewsky

Der Vorstoß der NRW-Landesregierung für eine bessere Abwehr

von Drohnen sollte von den anderen Ländern und der Bundesregierung aufgegriffen

werden. Selbstverständlich sollte es europaweit vorgeschrieben werden, dass

diese unbemannten Fluggeräte es praktisch automatisch unterlassen, in der Nähe

von Flughäfen oder Haftanstalten zu fliegen. Es ist ein Ärgernis, dass die EU es

noch nicht vorgeschrieben hat, dass Drohnen so programmiert werden müssen, dass

sie nicht mehr in Verbotszonen eindringen können. Praktisch jede Drohne

navigiert mit Hilfe von GPS, also kann auch jedes Gerät per Software diktiert

bekommen, dass es bestimmte Gebiete meiden muss. Das kann Leben retten: Wenn

Drohnen im vergangenen Jahr 125-mal startenden oder landenden Jets so nahe

kamen, dass die Piloten sich behindert fühlten, dann zeigt dies, dass jederzeit

eine Katastrophe droht.

Trotzdem sollten von der Anti-Drohnen-Initiative aus NRW keine Wunder erwartet

werden. Erstens wird es lange dauern, bis eine Pflicht zum Einprogrammieren von

Sperrgebieten zur Pflicht wird. Zweitens ist zu befürchten, dass es vielen

Nutzern gelingt, eine Flugsperre für bestimmte Zonen auszuschalten. Früher

wurden Mofas frisiert, um sie schneller als erlaubt zu machen, künftig werden

Drohnen manipuliert.

Hinzu kommt ein Sonderproblem beim Schutz der Haftanstalten: Selbst wenn künftig

verkaufte Drohnen eine Überflugsperre haben, werden Komplizen von inhaftierten

Straftätern noch lange gebrauchte Drohnen erwerben können, mit denen sie dann

doch Drogen oder Waffen zustellen können. NRW-Justizminister Peter Biesenbach

(CDU) ist also für seine Initiative zu loben, doch die Haftanstalten des Landes

müssen gleichzeitig auch an der internen Drohnenabwehr arbeiten.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4504040

OTS: Rheinische Post

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell