Kommentar: Selbstbewaffnung ist keine Lösung

Es ist eine mutige und sicher auch schwierige Entscheidung,

die ein Bürgermeister aus dem Rheinland für sich getroffen hat. Weil er sich im

Amt so massiv bedroht fühlt, möchte er die Möglichkeit haben, sich zu bewaffnen.

Sein Wunsch zur Selbstbewaffnung dürfte durchaus auch als Hilferuf an Politik

von Land und Bund zu verstehen sein, die Kommunalpolitiker endlich besser vor

Bedrohungen und Anfeindungen zu schützen. Denn offensichtlich fühlen sich manche

von ihnen im Stich gelassen. Das Bestreben dieses Bürgermeisters ist der

vorläufige Höhepunkt einer brandgefährlichen Entwicklung. Seit Jahren nehmen

Anfeindungen gegen Amts- und Mandatsträger zu. Und zunehmend schwappt dieser

Hass aus dem Internet auf die Straße über. Virtuelle Drohungen treten immer

häufiger im realen Leben mit erschreckender Brutalität zu Tage – man nehme nur

die Messerattacken auf die Stadtoberhäupter von Altena und Köln. Aber ist

Selbstbewaffnung der richtige Weg? Immer mehr Bürger in Nordrhein-Westfalen

bejahen diese Frage jedenfalls. Seit der Kölner Silvesternacht werden jährlich

mehr kleine Waffenscheine beantragt. Jetzt folgt ein Bürgermeister in NRW diesem

Beispiel. Er signalisiert damit auch, dass die Bürger recht damit haben könnten,

wenn sie sagen, dass sie sich immer unsicherer fühlen – obwohl die Polizei

gleichzeitig das Gegenteil behauptet. Sicherlich muss man jeden Fall einzeln

betrachten. Aber in Gänze führt das zu einer Aufrüstung der Bevölkerung, die

schleichend vorangeht und letztlich niemand wollen dürfte. Daher sollten auch

Stadtoberhäupter – oder gerade sie – von einer Selbstbewaffnung absehen und als

gutes Beispiel vorangehen. Auch wegen ihrer Vorbildfunktion sind sie schließlich

gewählt worden. www.rp-online.de

