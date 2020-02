Kommentar zur Grundrente

Grundrente – wie stolz das klingt! Doch als eine

Mindestversorgung, Grundfinanzierung im Alter war nie gedacht, was die

Bundesregierung nun beschlossen hat. Die Grundrente soll Menschen einen Zuschlag

verschaffen, die in langen Arbeitsjahren so karg verdienten, dass ihre Rente

unter der Grundsicherung bleibt. Immerhin: den Systemfehler der Minilöhne

auszugleichen, die zu Minirenten führen, war ein hoher Anspruch. Also kommt nun

wenigstens eine Mindestabsicherung für alle, die lange gearbeitet haben? Leider

nicht. Das Gesetz sortiert aus dem Kreis der Bezieher von Minirenten Menschen

aus, die weniger als 33 Jahre gearbeitet haben, auch Erwerbsminderungsrentner,

die nicht lange genug arbeiten konnten. Und jene, die nicht wenigstens ein

Drittel des Durchschnittseinkommens verdienten. Künstlerverbände begehren nun

auf, weil in ihren Reihen besonders prekäre Bedingungen herrschen – Kunst ist

ein unsteter Genosse, wenn es um den Lebensunterhalt geht. Jahrelanges

Koalitionsgerangel mündet in einen lauen Kompromiss. Menschen werden davon

profitieren, das ist gut. Doch die veranschlagten Kosten mit den

Anspruchsberechtigten verglichen, bleibt durchschnittlich ein Zuschlag von 83

Euro pro Nase. Da werden viele weiter zum Amt müssen. Die Union sorgte dafür,

dass vom errechneten Plus pauschal 12,4 Prozent abgezogen werden – einfach,

damit es nicht so teuer wird. Und für eine Einkommensprüfung sorgte sie auch,

als ginge es um heimliche Millionäre. Am Ende bleibt von einer guten Absicht ein

Bürokratiemonster mit begrenztem Nutzen.

