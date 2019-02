Kommunal-Barometer 2019: Zwei von drei Kommunen beklagen schlechtere Resonanz auf Kredit-Ausschreibungen / Kämmerer erwarten durch digitale Marktplätze mehr Transparenz in der Kommunalfinanzierung

Laut dem „Kommunal-Barometer 2019“ hat sich bei 66

Prozent der Kommunen und kommunalen Unternehmen in Deutschland die

Resonanz auf ihre Kredit-Ausschreibungen in den vergangenen fünf

Jahren verschlechtert. Eine Lösung: digitale Kredit-Marktplätze. Die

Kämmerer erhoffen sich davon mehr Transparenz und Vergleichbarkeit

bei den Angeboten der Finanzinstitute. Für die Studie hat das

Münchner FinTech CommneX zusammen mit der TU Darmstadt mehr als 170

Experten aus Kommunen, kommunalen Unternehmen und Finanzinstituten

befragt.

Wie der Blick auf die Vorjahres-Befragung zeigt, hat sich der

Anteil der Unternehmen, die unter einer immer geringeren Resonanz auf

ihre Kredit-Ausschreibungen leiden, auf bereits bedenklichem Niveau

in diesem Jahr nochmals erhöht. „Unsere Studie bestätigt das

Stimmungsbild, das wir in Gesprächen mit Kämmerern quer durch die

Republik in den vergangenen Monaten gewonnen haben“, sagt

CommneX-Geschäftsführer Carl v. Halem. „Dennoch verlassen sich

öffentliche Einrichtungen nach wie vor in erster Linie auf die

vertrauten Finanzinstitute direkt vor Ort.“

Dass an der Suche nach Alternativen zu den bekannten

Finanzierungspartnern kein Weg vorbeiführt, ist den Kommunen aber

durchaus bewusst. So würden neun von zehn befragten Kämmerern einen

digitalen Marktplatz begrüßen, der die Vergleichbarkeit von

Kreditangeboten erhöht. Wichtig dabei: So eine Kredit-Plattform muss

nach Aussage der Kommunen nicht nur transparent, sondern auch

bankenunabhängig sein. „Zudem legen die Kämmerer großen Wert darauf,

die oftmals in Jahrzehnten vertrauensvoller Zusammenarbeit

gewachsenen Verbindungen zu ihren regionalen Partnern nicht zu

gefährden“, weiß CommneX-Mitgründer Friedrich v. Jagow. „Wir bieten

daher bei CommneX eine Hausbanken-Funktion an, die dieser besonderen

Rolle gerade von öffentlichen Sparkassen und genossenschaftlichen

Finanzinstituten Rechnung trägt.“

Trotz dieser traditionellen Strukturen und Prozessen in der

Kommunalfinanzierung haben immer mehr deutsche Kämmerer die digitalen

Kredit-Marktplätze auf dem Radar. „Gegenüber der 2018er-Studie ist

die Bekanntheit der Finanzierungs-Plattformen um beachtliche sieben

Prozentpunkte auf nun 84 Prozent angestiegen“, so Prof. Dr. Dirk

Schiereck von der TU Darmstadt, der das „CommneX-Kommunal-Barometer“

auch in diesem Jahr wieder wissenschaftlich begleitet hat. „Wenn man

sich die dynamische Entwicklung solcher Online-Marktplätze für

privatwirtschaftliche Unternehmen anschaut, dürfte auch der kommunale

Bereich schnell weiter an Fahrt gewinnen.“

Kommunal-Barometer 2019

Die CommneX-Studie „Kommunal-Barometer 2019“ beruht auf einer

Anfang des Jahres abgeschlossenen Online-Befragung zum Thema

Kommunalfinanzierung. Insgesamt nahmen 174 Kämmerer,

Finanzentscheider kommunaler Unternehmen sowie Kommunal-Experten

privater, öffentlich-rechtlicher und genossenschaftlicher

Finanzinstitute daran teil. Die Studie wurde wissenschaftlich

begleitet von Prof. Dr. Dirk Schiereck, Leiter des Fachgebiets

Unternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt.

Die Studie kann bestellt werden unter:

https://www.commnex.de/kommunal-barometer

Über CommneX – www.commnex.de

CommneX ist der unabhängige digitale Marktplatz für den

Finanzierungs- und Einlagebedarf der öffentlichen Hand in Deutschland

und Österreich. Das FinTech-Unternehmen mit Sitz in München wurde

2016 von den beiden Geschäftsführern Friedrich v. Jagow und Carl v.

Halem gegründet. Seit dem Frühjahr 2017 online, führt CommneX auf der

digitalen Ausschreibungs- und Vermittlungsplattform Finanzprojekte

von Kommunen, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und

kommunalnahen Unternehmen mit Finanzpartnern wie Banken,

Versicherungen und institutionellen Investoren zusammen. Als

zentraler Online-Marktplatz eröffnet CommneX dadurch etablierten wie

auch neuen Marktteilnehmern einen direkten und effizienten Zugang zum

gesamten kommunalen Kredit- und Anlagemarkt in Deutschland und

Österreich.

