Kooperation FGQ und HOLLISTER INC. / Zwei Partner, die zueinander passen

Das Peer-Netzwerk der Fördergemeinschaft der

Querschnittgelähmten in Deutschland e.V. (FGQ) wird ab sofort von der

Fa. Hollister Inc., München, umfangreich unterstützt. Im Gegenzug

unterstützt die FGQ das Hollister Wegbegleiter-Programm, das

zukünftig Menschen, die neu querschnittgelähmt sind, einen

persönlichen Ansprechpartner sowie ein umfangreiches Kompendium mit

allen wichtigen Themen, die in der ersten Phase der Bewältigung

wichtig sind, an die Hand gibt.

Bereits seit der Gründung im Jahre 1981 setzt die FGQ als

bundesweiter Verband und einer der Hauptansprechpartner für das Thema

Querschnittlähmung auf die wichtige Beratungsarbeit von Betroffenen

für Betroffene. Die FGQ bietet hierfür eine organisierte Plattform

und ein Netzwerk von mittlerweile über 60 erfahrenen und speziell

geschulten Querschnittgelähmten (Peers) in ganz Deutschland.

Erstmalig wurde dieses Beratungskonzept im Rahmen der

„Selbstbestimmt-Leben-Bewegung“ in den USA entwickelt. Bis heute ist

dieses Grundlage für die Beratung „von gleich zu gleich“.

Hollister Inc. ist ein unabhängiges, in Mitarbeitereigentum

befindliches Unternehmen, das Medizinprodukte und Dienstleistungen

entwickelt, herstellt und vertreibt. Seit vielen Jahren gibt die Fa.

Hollister Inc. hochwertige Ratgeber heraus, in denen Experten und

Betroffene zu Wort kommen. Mit dem Programm Wegbegleiter stellt

Hollister Inc. eine gezielte Unterstützung für den Übergang von der

Klinik in den Alltag zur Verfügung.

Beide Partner wollen die sich daraus ergebenden Synergien nutzen.

Die Unterstützung durch Peers dient laut

Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen als wichtige

Maßnahme, „um Menschen mit Behinderungen in die Lage zu versetzen,

ein Höchstmaß an Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, … sowie die

volle Einbeziehung in alle Aspekte des Lebens und die volle Teilhabe

an allen Aspekten des Lebens zu erreichen und zu bewahren“. Diesen

Weg zu unterstützen ist auch das Anliegen der FGQ und der Fa.

Hollister Inc.. Gemeinsam wollen wir das Beratungsnetzwerk in den

nächsten Jahren ausbauen.

Weitere Informationen zum Peer-Netzwerk der FGQ und dem Hollister

Wegbegleiter-Programm:

www.fgq.de

www.wegbegleiter-hollister.de

Pressekontakt:

Kevin Schultes

FGQ Vorstandsmitglied Öffentlichkeitsarbeit

kevin.schultes@fgq-beratung.de

Tel. +49 175 1768313

Original-Content von: Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten in Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell