Kooperationsveranstaltungen im Revisionsjahr 2018 / DGQ, DIN und DQS geben Impulse zu Auditmethoden, Arbeitsschutz und Energieeffizienz

Das Jahr 2018 wird für

Managementsystembeauftragte ein besonderes Jahr: Im Juli 2018

erscheint die revidierte ISO 19011, der Leitfaden zur Auditierung von

Managementsystemen. Schon im Frühjahr 2018 kommt die neue Norm zum

Arbeits- und Gesundheitsschutz ISO 45001. Mit der Norm für

Energiemanagementsysteme ISO 50001 befindet sich schließlich ein

weiterer Standard aktuell in der Überarbeitung, der Final Draft wird

ebenfalls im Frühjahr 2018 erwartet. Welche neuen Anforderungen mit

den überarbeiteten Normen auf Unternehmen und Organisationen

zukommen, beleuchten DGQ, DIN und DQS in einer gemeinsamen

Veranstaltungsreihe.

In den eintägigen Veranstaltungen stehen aktuelle und zuverlässige

Informationen zu den neuen Anforderungen im Fokus. Darüber hinaus

versetzen renommierte Referenten aus Normung, Qualität und

Zertifizierung die Teilnehmer in die Lage, Auswirkungen der

Revisionen richtig einzuschätzen und wichtige Entscheidungen treffen

zu können.

Jetzt direkt online anmelden – Begrenzte Teilnehmerzahlen

Mit der Tagesveranstaltung erhalten die Teilnehmer umfassende

Informationen aus erster Hand. Jetzt online anmelden und einen der

begehrten Plätze sichern: www.isorevision.de

Die Termine in der Übersicht

Impulse für die Auditpraxis – Revision ISO 19011

17. April 2018 in Hamm

13. Juni 2018 in Berlin

11. September 2018 in Leinfelden-Echterdingen

Impulse für den Arbeitsschutz – Die neue ISO 45001

18. April 2018 in Hamm

Impulse für die Energieeffizienz – ISO 50003 und Revision ISO 50001

14. Juni 2018 in Berlin

12. September 2018 in Leinfelden-Echterdingen

DQS GmbH – Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von

Managementsystemen

Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von

Managementsystemen (DQS) wurde 1985 als Deutschlands erste und

weltweit dritte Managementsystem-Zertifizierungsstelle durch DGQ

(Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institut

für Normung e.V.) gegründet. Neben den Gründungsgesellschaftern sind

auch das US-amerikanische Unternehmen Underwriters Laboratories sowie

die deutschen Industrieverbände HDB, Spectaris, VDMA und ZVEI an der

DQS beteiligt.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main fokussiert als

einziger großer Zertifizierer die Auditierung und Zertifizierung von

Managementsystemen und Prozessen in Unternehmen und Organisationen.

Mit über 3.200 Mitarbeitern – davon rund 2.500 Auditoren – erzielt

die Gruppe 2015 einen Jahresumsatz von rund 120 Millionen Euro.

Weltweit zählt die DQS mit über 80 Geschäftsstellen in mehr als 60

Ländern und 57.000 zertifizierten Standorten zu den Führenden der

Zertifizierungsbranche. Die rund 20.000 Kunden aus über 110 Ländern

repräsentieren alle Branchen: Schwerpunkte bilden die Bereiche

Automotive, Elektrotechnik, Maschinenbau, Metallindustrie, Chemische

Industrie, Dienstleistung, Lebensmittel, Gesundheits- und

Sozialwesen, Luft- und Raumfahrt und Telekommunikation.

Über die DGQ

Die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) unterstützt

Unternehmen dabei, mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungen

erfolgreich am Markt zu bestehen. Als zentrale, deutsche

Qualitätsgesellschaft ist die DGQ erster Ansprechpartner für

Qualität, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Das

einzigartige Netzwerk der DGQ vereint über 6.000 Qualitätsexperten in

mehr als 4.000 Unternehmen aller Größen und Branchen.

Berufseinsteiger, Fachexperten und Manager nutzen den direkten

Erfahrungsaustausch in deutschlandweit über 70 Regional- und

Fachkreisen. Das DGQ-Netzwerk bietet die vielseitigste und

umfassendste Plattform zum Austausch von Wissen, Praxiserfahrungen

und Trends rund um qualitätsrelevante Themen. Die DGQ engagiert sich

in nationalen und internationalen Initiativen, Partnerschaften,

Gremien zur Gestaltung zentraler Normen sowie Innovations- und

Forschungsprojekten. Mit rund 300 Trainern und 1.000 praxisbezogenen

Trainings stellt die DGQ ihren Mitgliedern und Kunden ein breites

Weiterbildungsangebot zur Verfügung. Sie trägt wirkungsvoll dazu bei,

„Qualität Made in Germany“ als Erfolgsprinzip in Wirtschaft und

Gesellschaft zu verankern. Dabei sichert die DGQ bestehendes

Know-how. In einer Welt der Transformation entwickelt sie zudem neue

Qualitätsansätze für die Zukunft.

Über DIN

Das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN) ist die unabhängige

Plattform für Normung und Standardisierung in Deutschland und

weltweit. Als Partner von Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft

trägt DIN wesentlich dazu bei, Innovationen zur Marktreife zu

entwickeln und Zukunftsfelder wie Industrie 4.0 und Smart Cities zu

erschließen. Rund 32.000 Experten aus Wirtschaft und Forschung, von

Verbraucherseite und der öffentlichen Hand bringen ihr Fachwissen in

den Normungsprozess ein, den DIN als privatwirtschaftlich

organisierter Projektmanager steuert. Die Ergebnisse sind

marktgerechte Normen und Standards, die den weltweiten Handel fördern

und der Rationalisierung, der Qualitätssicherung, dem Schutz der

Gesellschaft und Umwelt sowie der Sicherheit und Verständigung

dienen.

Original-Content von: DQS GmbH, übermittelt durch news aktuell