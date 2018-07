Kopftuchkurs: TU Berlin lehrt Unterdrückung von Frauen (FOTO)

Zum Kurs „Die Technik des Kopftuchbindens erlernen“, der an der TUBerlin während der „Langen Nacht der Wissenschaften“ angeboten wurde,erklärt die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Birgit Bessin:

„Man kann nur fassungslos darüber sein, dass eine staatliche

Universität indirekt einen Lehrgang für die Unterdrückung von Frauen

anbietet. Denn genau dafür steht das Kopftuch: Für Unterdrückung,

Frauenfeindlichkeit und für die Sexualisierung von Mädchen und jungen

Frauen – diese Tatsache haben wir in unserem Antrag für ein

Kopftuchverbot für Kinder und Jugendliche erst in der vergangenen

Woche im Landtag deutlich gemacht. Die Kritik der

Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes an dem unglaublichen

Vorgang ist deshalb völlig berechtigt. Wer unter einem Kopftuch lebt,

der trägt das Patriarchat auf der Schulter. Das islamische Kopftuch

ist eben kein Mode-Accessoire. Die Universität bagatellisiert mit

solchen Kursen das massive Gewaltpotenzial des Islams.“

Der hochschulpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag

Brandenburg, Andreas Kalbitz, ergänzt:

„Diese neueste Absurdität aus der bunten Republik Deutschland ist

ein weiteres Beispiel für den Missbrauch der Wissenschaft für

politische Indoktrination. Offenbar gibt es politische Kreise, die

Hochschulen als Hebel benutzen wollen, um den Islam als harmlos oder

gar als kulturelle Bereicherung darzustellen. Angesichts von Onanie-

und Analverkehrsseminaren und nun auch noch Kopftuchbindekursen an

deutschen Universitäten muss man besorgt über die

Zurechnungsfähigkeit von Teilen des akademischen Betriebes in

Deutschland sein.“

Der Antrag der AfD-Fraktion für ein Kopftuchverbot für Kinder und

Jugendliche: http://ots.de/l31Cdh

