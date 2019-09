KÖTTER Security: 3,5 Millionen Euro starke Investitionsoffensive umgesetzt / Familienunternehmen baut auf Hightech bei MV WERFTEN (FOTO)

Mehr als 3,5 Millionen Euro hat KÖTTER Security, größtesFamilienunternehmen der Sicherheitsbranche in Deutschland, im Zugedes Großauftrags bei MV WERFTEN in die Neuanschaffung vonGroßfahrzeugen und Spezialinfrastruktur sowie die zusätzlicheWeiterbildung der Feuerwehrkräfte auf dem Gebiet derSchiffsbrandbekämpfung investiert.

Die in den zurückliegenden zwölf Monaten erfolgte und jetzt

abgeschlossene Modernisierungsoffensive kann sich sehen lassen: Durch

die Kombination von Hightech-Infrastruktur und spezifischer

(Heiß-)Ausbildung in einem maritimen Großbrand-Simulator verfügt die

an den Werftstandorten Rostock, Stralsund und Wismar verantwortliche

KÖTTER Fire & Service GmbH & Co. KG über eine der modernsten

Werkfeuerwehren in ganz Nordostdeutschland. Gleichzeitig hat der

Dienstleister eine der bundesweit größten bestehenden Einheiten im

Bereich der Schiffsbrandbekämpfung in den eigenen Reihen.

Und kommt dabei zusätzlich „hoch hinaus“: Mit der auf 60 Meter

ausfahrbaren Teleskopmastbühne TMB 60, die jetzt die seit Ende 2018

erfolgte Fahrzeug- und Technikauslieferung komplettierte, steht MV

WERFTEN die höchste Rettungsbühne in Mecklenburg-Vorpommern zur

Verfügung. Zusätzlich gibt es vor Ort jetzt auch neue Lösch- und

Logistikfahrzeuge sowie mehrere mobile Großlüfter.

Familienunternehmen will Position im Brandschutz-Markt weiter

ausbauen

„Wir sind stolz auf dieses Investitionspaket und das explizit auf

die hohen Anforderungen der Schiffsbrandbekämpfung ausgerichtete

Gesamtkonzept“, unterstreicht Dirk H. Bürhaus, u. a. Geschäftsführer

der KÖTTER Fire & Service GmbH & Co. KG. „Damit stellt unser

Familienunternehmen erneut seine Leistungsstärke unter Beweis und wir

werden mit diesem Rückenwind unsere Position im Markt für Betriebs-

und Werkfeuerwehren sowie sonstigen Brandschutz weiter gezielt

ausbauen.“

Markus Wähler, Leiter der Unternehmenssicherheit bei MV WERFTEN,

zeigt sich ebenfalls stolz auf die Partnerschaft: „Eine gut

ausgerüstete Werkfeuerwehr und hochqualifizierte Feuerwehrkräfte sind

für die Sicherheit an unseren drei Werftstandorten essenziell.

Herangehensweise, Know-how und Schlagkraft von KÖTTER Security

überzeugen uns von Beginn an. Das Unternehmen genießt unser absolutes

Vertrauen“.

