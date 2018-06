Kuhs: Keine handstreichartigeÄnderung des Parteienfinanzierungsgesetzes mit der AfD

Zu dem handstreichartigen Vorhaben von SPD und CDU,

dass Parteienfinanzierungsgesetz noch vor der Sommerpause ändern zu

wollen, stellt der AfD-Bundesvorstand Joachim Kuhs fest:

„Laut Gesetzentwurf ist der Anspruch der Parteien höher als gemäß

derzeitiger absoluter Obergrenze ausgezahlt wird. Diese Obergrenze

kam nur zu Stande, weil die Altparteien 2015 der AfD den Geldhahn

zudrehen wollten. Ganz nebenbei erhöhten die Parteien ihre

Anspruchsbeträge massiv. Für die ersten vier Millionen Wählerstimmen

von 85 Cent auf 1 Euro, für die Stimmen darüber von 70 auf 83 Cent,

für die Zulagen für Spenden und Mitgliedsbeiträge von 38 Cent auf 45

Cent. Jetzt wollen SPD und CDU die Obergrenze einfach von 162

Millionen Euro auf 190 Millionen Euro erhöhen.

Da vor allem der SPD die Wähler weglaufen, suchen nun SPD und auch

die CDU nach weiteren zusätzlichen Einnahmequellen – zu Lasten der

Steuerzahler. Man will mit dem vorgeschobenen Grund, man müsse in

neue Technik investieren, um die Willensbildung der Bürger zu

stärken, handstreichartig das Parteienfinanzierungsgesetz ändern.

Das verwundert doch schon sehr, da es die Alternative für

Deutschland mit dem kleinsten Etat aller Parteien und ohne

Steuersubventionierung in der Anfangszeit aus dem Stand schaffte, die

Bürger über soziale Medien und in nur fünf Jahren über die Agenda der

AfD aufzuklären und aktiv in ihrer Willensbildung zu stärken. So

stark, dass die AfD nun im Bundestag und fast allen Länderparlamenten

sitzt. Wir lehnen diese Änderung des Parteienfinanzierungsgesetzes zu

Lasten der Steuerzahler ab.“

