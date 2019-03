Piraten Niedersachsen: Nebelkerzen und Kosmetiküberzeugen uns nicht

Wie der SPD-Landesverband Niedersachsen heute via

Twitter vermeldete [1], ist man stolz darauf, der CDU im Rahmen der

Beratungen des Entwurfs zum Polizei- und Ordnungsbehörden-Gesetz

(NPOG) abgerungen zu haben, den Präventivgewahrsam von 74 auf 35 Tage

zu verringern.

„Das sind Nebelkerzen,“ stellt Thomas Ganskow, Vorsitzender der

Piraten Niedersachsen fest. „Auch 35 Tage ohne Richterbeschluss mit

einer erstmaligen Prüfung nach 14 Tagen kosten den Job, wenn man

unentschuldigt fehlt. Als Gewerkschafter ist mir dies bewusst, warum

es die so genannte Arbeiterpartei SPD nicht sehen will, ist

unverständlich. Das gesamte Konstrukt des präventiven Gewahrsams

muss aus dem Gesetz gestrichen werden. Jede einzelne Sekunde ist für

einen unschuldig in Gewahrsam befindlichen Menschen ein Graus.“

Das Bündnis #noNPOG, in dem auch die Piraten Niedersachsen mit

verschiedenen Verbänden Partner sind [2], hat eine Vielzahl weiterer

Kritikpunkte [3], bei denen sich nicht abzeichnet, dass daran etwas

geändert wird.

„Diese Gesetzeskosmetik bestärkt uns nur noch darin, den

Widerstand fortzuführen,“ erklärt Ganskow weiter. „Über 100mal findet

man in den bisher veröffentlichten Stellungnahmen des Gesetzgebungs-

und Beratungsdienstes des Landtages (GBD) Vermerke wie

„verfassungswidrig“ oder „verfassungsrechtlich bedenklich“. Wenn auf

diese Einschätzung keine Rücksicht genommen wird, dann wird wohl

letztendlich nur der juristische Weg bleiben, um diese elementaren

Eingriffe in Grundrechte zu beseitigen. Einen ersten Vorgeschmack hat

Innenminister Pistorius erst gestern mit dem Urteil zur Section

Control [4] bekommen. Der Lerneffekt war offenbar nicht groß.“

Die Piraten Niedersachsen rufen dazu auf, sich an den Protesten

gegen das NPOG zu beteiligen. Nach aktuellem Stand ist davon

auszugehen, dass in der Mai-Sitzung des Landtages eine Abstimmung

erfolgen soll. Geplant ist eine Großdemo in Hannover am 11.05.19.

[1] Tweet der SPD Niedersachsen

https://twitter.com/SPDNDS/status/1105812748934569984

[2] #noNPOG-Bündnisliste https://nonpog.de/unterstuetzerinnen/

[3] #noNPOG-Aufruf https://nonpog.de/aufruf/

[4] Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover v. 12.03

http://ots.de/8xEzBF

Pressekontakt:

Piratenpartei Niedersachsen

Haltenhoffstr. 50

30167 Hannover

Mail: vorstand@piraten-nds.de

Mobil: +49 (0) 511 92050912

Thomas Ganskow

Vorsitzender

Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell