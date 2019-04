Kündigung ist Chefsache: Trennungsgespräche muss der Vorgesetzte persönlich führen

Bei der Trennung von Mitarbeitern ist immer der

direkte Vorgesetzte gefordert. „Bei einem Trennungsgespräch muss der

Chef schon persönlich ran“, erklärt die Geschäftsführerin des

Beratungsunternehmens Schauenburg Die Personalumbauer Anja

Schauenburg im Gespräch mit dem Business-Lifestyle-Magazin –Business

Punk– (Ausgabe 2/2019, EVT 4. April). Es sei einfach eine Frage der

Wertschätzung gegenüber dem betroffenen Mitarbeiter, deshalb „gehe es

auf keinen Fall, andere vorzuschicken“.

Bei der Vorbereitung eines Trennungsgesprächs sei wichtig, „eine

klare Veränderungsbotschaft zu entwickeln, die den Stellenabbau für

den Mitarbeiter nachvollziehbar macht und verdeutlicht, warum genau

seine Position betroffen ist“. Das erste Gespräch solle „kurz, knapp,

knackig“ sein, und ausschließlich der Übermittlung der

Trennungsbotschaft dienen. Gerade wenn die Trennung unerwartet

erfolgt, seien Mitarbeiter in der Regel so von ihren Emotionen

eingenommen, dass sie meistens gar nicht der Lage sind, mehr

Informationen aufzunehmen. „Deshalb sollte man relevante

Informationen über vertragliche Details, wie eventuelle Abfindungen,

erst im zweiten Gespräch bereden“, so Schauenburg.

Wenn das Gegenüber sehr emotional wird, sei es am besten, sachlich

zu bleiben. „Auf gar keinen Fall darf man sich provozieren lassen und

darauf eingehen. Bei Tränen sollte man niemals hingehen und trösten,

sondern professionelle Distanz wahren“, rät Personalcoach

Schauenburg.

