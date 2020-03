L–Oréal Paris startet internationales Trainingsprogramm: Stand Up gegen Belästigung in der Öffentlichkeit

L–Oréal Paris und die Non-Profit-Organisation (NGO)

Hollaback! haben gemeinsam die Initiative “Stand Up” gegen Belästigung in der

Öffentlichkeit gegründet. Das Ziel: Bis 2021 weltweit eine Million

TeilnehmerInnen am Trainingsprogramm zu gewinnen, um Belästigung in der

Öffentlichkeit zu bekämpfen. In Deutschland kooperiert die Kosmetikmarke mit dem

gemeinnützigen Verein TERRES DES FEMMES – Menschenrechte für die Frau e. V., um

auch Live-Trainings umzusetzen.

Eine internationale Umfrage, die L–Oréal Paris mit dem

Marktforschungsunternehmen Ipsos und Forschern der renommierten amerikanischen

Cornell-Universität durchgeführt hat, kam zu folgenden Ergebnissen*:

– 78 % aller Frauen haben schon einmal Belästigung in der

Öffentlichkeit erlebt.

– Nur 25 % der Opfer sagen, dass ihnen jemand geholfen hat.

– 86 % der Bevölkerung wissen nicht, was sie tun sollen, wenn sie

Belästigung in der Öffentlichkeit beobachten.

Die Ergebnisse bestärken L–Oréal Paris, sich für das Selbstwertgefühl von Frauen

einzusetzen und die tägliche Belästigung in der Öffentlichkeit zu bekämpfen.

Denn: 79 % der Opfer sagen, dass sich die Situation verbessert hat, als jemand

etwas dagegen unternommen hat.

Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, startet L–Oréal Paris das globale

Stand Up-Trainingsprogramm in mehreren Ländern. Ob in Schulen, in öffentlichen

Verkehrsmitteln, auf Festivals oder im Internet: Stand Up wird eine globale

Community aus einer Million “Upstandern”, die die “5 Ds” trainiert haben – ein

von Experten anerkanntes Trainingsprogramm mit Interventionsmaßnahmen für Zeugen

von Belästigungssituationen. Das Programm wurde von Hollaback! entwickelt, um

Situationen zu entschärfen und die Öffentlichkeit sicherer zu machen. Die “5 Ds”

stehen für: Direct – ansprechen, Distract – ablenken, Delegate – andere

hinzuziehen, Document – aufnehmen, Delay – aufschieben.

Emily May, Mitbegründerin und Geschäftsführerin von Hollaback!: “Wie viele von

uns schauen weg, weil sie einfach nicht wissen, wie sie helfen können? Wir

arbeiten mit L–Oréal Paris zusammen, um Menschen auf der ganzen Welt – Männer,

Frauen jeder Herkunft und aus allen Generationen – in den “5 Ds” auszubilden. Es

sind einfache Methoden, die sie in ihrem täglichen Leben brauchen, um

Belästigungssituationen erst zu erkennen und dann einzugreifen. Diese

Partnerschaft hat die Kraft, Belästigung in der Öffentlichkeit wirklich zu

bekämpfen. Gemeinsam können wir die Öffentlichkeit für Mädchen und Frauen

sicherer machen.”

Auf der Webseite www.standup-deutschland.com können interessierte Bürgerinnen

und Bürger beim Trainingsprogramm mitmachen. Dort werden unter anderem die “5

Ds” erklärt: Zum Beispiel Distract – ablenken, wenn man die

Belästigungssituation unterbricht, indem man beispielsweise nach der Zeit fragt.

Das Stand Up-Trainingsprogramm schreckt Belästiger ab, unterstützt Opfer und

ermutigt Zeugen, einzugreifen. So soll die Gesellschaft für das Ausmaß von

Belästigung in der Öffentlichkeit sensibilisiert und weltweit ein kultureller

Wandel zu dem Thema herbeigeführt werden.

Um auch in Deutschland Live-Trainings umzusetzen, kooperiert L–Oréal Paris mit

dem gemeinnützigem Verein TERRE DES FEMMES – Menschenrechte für die Frau e. V.

Christa Stolle, Bundesgeschäftsführerin TERRE DES FEMMES: “TERRE DES FEMMES

setzt sich seit 1981 dafür ein, allen Mädchen und Frauen ein gleichberechtigtes,

selbstbestimmtes und freies Leben zu ermöglichen. Aus eigener Arbeitserfahrung

können wir sagen, dass einer der Schlüssel zu einer gleichberechtigten

Gesellschaft, die Stärkung von Mädchen und Frauen ist. Wenn darüber hinaus noch

ein gesellschaftliches Klima entsteht, welches jegliche Belästigung von Frauen

als –No-Go– betrachtet, werden wir der Belästigung von Frauen in der

Öffentlichkeit ein Ende setzen.Davon sind wir absolut überzeugt.”

Die Kosmetikmarke L–Oréal Paris ermutigt mit ihrem Markenclaim: “Weil wir es uns

wert sind.” seit vielen Jahren Frauen auf der ganzen Welt, an sich selbst und an

das eigene Selbstwertgefühl zu glauben. Deshalb setzt die Marke ihre

internationale Reichweite ein, um mit Stand Up Frauen und Mädchen zu stärken,

die das Gefühl haben, durch Belästigung in der Öffentlichkeit einen Teil ihrer

Freiheit einzubüßen.

Delphine Viguier-Hovasse, Global Brand President L–Oréal Paris: “L–Oréal Paris

steht für die Stärkung der Selbstbestimmung in allen Lebensbereichen einer Frau.

Indem wir Barrieren beseitigen, die Frauen an der Erfüllung ihrer Ambitionen

hindern, setzen wir uns dafür ein, ihr Selbstwertgefühl zu steigern. Gemeinsam

mit Hollaback! und lokalen Non-Profit-Organisationen weltweit ermutigen wir

Frauen und Männer, aufzustehen und sicher zu reagieren, wenn sie Belästigung in

der Öffentlichkeit erleben. Gemeinsam können wir eine Welt schaffen, in der

Mädchen und Frauen zuversichtlich in eine Zukunft blicken können, die frei von

Belästigung in der Öffentlichkeit ist.”

Stand Up gegen Belästigung in der Öffentlichkeit geht am Internationalen

Weltfrauentag, dem 8. März 2020, online an den Start. In Deutschland wird es in

den kommenden Monaten die Möglichkeit geben an Live-Trainings teilzunehmen. Der

konkrete Start wird der Presse rechtzeitig bekannt gegeben. Schließen Sie sich

der Bewegung an: www.standup-deutschland.com.

*Ipsos – Internationale Umfrage zu Belästigung in der Öffentlichkeit: Mit

Online-Interviews in acht verschiedenen Ländern, um verschiedene Kulturen und

Haltungen abzubilden, wurden 15.500 Menschen zu ihren Erfahrungen mit

Belästigung in der Öffentlichkeit befragt – als Opfer und als Zeugen.

**In Indien wurden 1500 persönliche Interviews geführt. L–Oréal Paris, April

2019.

