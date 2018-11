Landeszeitung Lüneburg: Angst vor dem Wettrüsten Abrüstungsexperte Wolfgang Richter von der Denkfabrik SWP sieht Aufkündigung des INF-Vertrags zu Mittelstreckenraketen durch Trump kritisch

Von Joachim Zießler

Er gilt als erfolgreichster Abrüstungsvertrag der Geschichte,

schaffte der INF-Vertrag 1987 doch als einziger bei den damaligen

Supermächten USA und UdSSR gleich eine ganze Waffengattung ab: die

landgestützten Mittelstreckenraketen, also Flugkörper mit einer

Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern. Dennoch kündigte

US-Präsident Donald Trump Ende Oktober an, den Vertrag aufzukündigen.

Er wirft Russland vor, sich nicht mehr an die Vereinbarungen zu

halten, was der Kreml bestreitet. Außerdem sieht Trump in Chinas

Mittelstreckenraketen eine Gefährdung der USA. Abrüstungsexperte

Oberst a.D. Wolfgang Richter, der als Wissenschaftler in der Berliner

Denkfabrik „Stiftung Wissenschaft und Politik“ forscht, sieht Trumps

Vorstoß im „Interview der Woche“ kritisch. „Es widerspricht jüngsten

Positionen der NATO. Und mit dem INF-Vertrag würde ein weiterer

Eckpfeiler der europäischen Sicherheitsordnung und der globalen

nuklearen Ordnung wegbrechen. Unberechbarkeit und Destabilisierung

würden zunehmen.“ Europa müsse der Gefahr eines neuen nuklearen

Wettrüstens entschieden entgegentreten, sagt Richter, 35 Jahre,

nachdem der Bundestag die Nachrüstung mit Mittelstreckenraketen

beschloss.

Donald Trump hat angekündigt, den INF-Vertrag über ein Verbot

landgestützter Mittelstreckenraketen aufzukündigen. Droht uns in

Europa ein neues nukleares Wettrüsten wie in den 80er-Jahren oder hat

Russland dieses längst eröffnet? Wolfgang Richter: Ich glaube nicht,

dass Moskau ein Wettrüsten beginnen will. Allerdings könnte es zu

einem nuklearen Wettrüsten kommen, wenn nach der Aufkündigung des

INF-Vertrages auch noch die Stationierung von Mittelstreckenraketen

in Europa oder Ostasien beschlossen würde. Noch sind aber nicht alle

Mittel ausgeschöpft, um den Kollaps des INF-Vertrages zu verhindern.

So könnten die Anschuldigungen durch Verifikation vor Ort überprüft

werden. Doch selbst, wenn die USA einseitig den Vertrag kippen, ist

damit nicht automatisch eine Stationierung von Raketen verknüpft.

Noch im Juli haben sich die NATO-Mitglieder in Brüssel im Konsens

dazu bekannt, den INF-Vertrag zu erhalten, und Russland zur

Transparenz aufgefordert. Insofern kam Trumps Ankündigung in der Tat

überraschend. Die Verbündeten wurden vorab nicht konsultiert, sondern

nur informiert. Solange Russland keine Feldverbände mit

Mittelstreckenraketen aufstellt, sollte der Westen ebenfalls keine

INF-Systeme stationieren. Das wäre nicht im Interesse Europas. Wie

sehr würde ein Kollaps des INF-Vertrages die Sicherheitsarchitektur

Europas beschädigen? Das wäre eine ernste Angelegenheit. Die

europäische Sicherheitsordnung beruht wesentlich darauf, dass

bestehende Rüstungskontrollverträge eingehalten werden. Ihre Erosion

begann schon 2001, als Präsident George W. Bush den ABM-Vertrag über

die Begrenzung der Raketenabwehr kündigte. 2007 suspendierte dann

Russland den KSE-Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa,

während die NATO-Staaten die Ratifizierung des

KSE-Anpassungsabkommens blockierten. Mit dem INF-Vertrag würde das

dritte Kernstück dieser Vertragsarchitektur zusammenbrechen. Dies

würde die politische Atmosphäre weiter verschlechtern und auch den

New-START-Vertrag über die Verringerung strategischer Atomwaffen

unter Druck setzen. Er läuft 2021 aus. Sollte er nicht verlängert

werden, hätten wir im nuklearen Bereich erstmals seit 1968 überhaupt

keine vertraglich gesicherten Begrenzungen mehr. Der INF-Vertrag gilt

als erfolgreich, weil er als einziger das Aus einer ganzen

Waffengattung besiegelt hatte. Wurde er durch den Ausbau von

Flotteneinheiten mit Marschflugkörpern ausgehöhlt? In der Tat haben

bodengestützte Mittelstreckenraketen keine militärisch exklusive

Rolle mehr wie beim Abschluss des INF-Vertrages 1987. Denn

mittlerweile gibt es sehr zielgenaue Marschflugkörper, die von

Flugzeugen oder Schiffen gestartet werden. Die Folgerung, dass der

Vertrag nicht mehr so relevant sei, weil die Funktionen

bodengestützter Raketen teilweise von anderen Systemen übernommen

wurden, mag in einer sehr engen militärischen Auslegung zutreffen.

Aber der INF-Vertrag hat auch eine politisch herausragende Bedeutung;

denn die Abschaffung einer kompletten Kategorie von Trägersystemen

für Nuklearwaffen war ein historischer Wendepunkt, der den Kalten

Krieg beendete und die Konfrontation durch Sicherheitskooperation

ersetzte. Wenn der Kreml neue verbotene Marschflugkörper, die SSC-8,

nicht nur entwickelt, sondern sogar stationiert hat, wieso kann

Washington dann keine Beweise vorlegen? Das ist eine gute Frage. Ich

denke, dass die USA ihre Quellen nicht vollständig offenlegen wollen.

Den Bündnispartnern haben sie offenbar vertrauliche Indizien

mitgeteilt. Doch wirkt es befremdlich, dass die Partner nicht über

eigene gesicherte Erkenntnisse verfügen. Auch sie verfügen über

technische Aufklärungsmittel. Allerdings können Satellitenaufnahmen

keine Blaupausen verifizieren und nicht jeden Flugtest aufzeichnen.

Möglicherweise bezieht sich das Weiße Haus auf menschliche Quellen.

Die aber können unzuverlässig sein, wie wir bei der amerikanischen

Begründung des Irak-Kriegs im Sicherheitsrat 2003 gesehen haben. Die

angeblichen neuen Massenvernichtungswaffen in der Hand Saddam

Husseins wurden nie gefunden. Sollte Russland jedoch Feldverbände mit

neuen INF-Systemen ausgestattet haben, so gäbe es mobile

Raketenträger, Versorgungs- und Instandsetzungselemente und eine

feste Infrastruktur, die man mit technischen Mitteln aufspüren

könnte. Zudem erlaubt der Vertrag über den offenen Himmel von 1992

gegenseitige Beobachtungsflüge, auch um die Vertragstreue zu

überprüfen und Verdachtsfälle aufzuklären. Da die Flüge kooperativ

durchgeführt werden und auch multilateral stattfinden können, können

sie eine gemeinsame Datengrundlage schaffen. Luftbilder können

allerdings nur ungefähre Indikationen der Reichweite von Raketen

liefern. Eine exaktere Reichweitenbestimmung könnte man dann durch

Vor-Ort-Inspektionen und Waffenvorführungen erlangen. Das müsste

gegenseitig geschehen, denn auch die Russen werfen den Amerikanern

Vertragsbruch vor. Angenommen, Moskau hat sich die neue

Mittelstreckenwaffe zugelegt – möglicherweise auch mit Blick auf

China – wäre es dann nicht sinnvoller, auf den INF-Vertrag pochend zu

verhandeln statt ihn zu kündigen? Das wäre sicherlich vernünftiger.

Oft wird behauptet, Russland habe – anders als die USA – eine

Sicherheitslücke, weil es von Nachbarn umgeben ist, die über

Mittelstreckenraketen verfügen – also China, Indien, Pakistan und

Nordkorea. Dabei wird übersehen, dass Moskau seine Kaspische

Flottille mit Marschflugkörpern ausgerüstet hat, die diesen

geografischen Nachteil ausgleichen. Russland hat im September 2015

seinen Syrien-Einsatz von dort gestartet und Ziele über 1600

Kilometer erfolgreich angegriffen. Damit hat es bewiesen, dass es

seine Südflanke abdecken kann. Hinzu kommen seine luftgestützten

Marschflugkörper und diejenigen, die auf Schiffen der Nord- und

Pazifikflotte verteilt sind. Der militärische Mehrwert durch eine

Stationierung von bodengestützten Raketen wäre also gering, das

politische Risiko aber hoch. Denn ich glaube nicht, dass Russland ein

Wettrüsten lange durchstehen könnte. Welchen Hebel hätte Deutschland,

Russland zur Aufdeckung seiner Karten zu bewegen? Es gibt eine Reihe

gemeinsamer Projekte, die im russischen Interesse liegen: Das

Normandie-Format, in dem Deutschland, Frankreich, Russland und die

Ukraine sich um die Befriedung des Ukrainekonflikts bemühen; die neue

Vierer-Gruppe zu Syrien, die aus der Türkei, Russland, Deutschland

und Frankreich besteht; die Kooperation beim Gastransfer. Und der

Kreml weiß, dass Deutschland zu den Staaten gehört, die innerhalb der

NATO nicht nur für die Bündnissolidarität eintreten, sondern auch die

NATO-Russland-Grundakte bewahren wollen, sich gegen eine massive

Stationierung von Großverbänden direkt an der russischen Grenze

aussprechen und den Sicherheitsdialog intensivieren wollen. All dies

würde Moskau aufs Spiel setzen, wenn es Europa mit der Stationierung

bodengestützter Marschflugkörper bedrohen würde. Inwieweit verstoßen

die in Rumänien stationierten, amerikanischen Startgeräte der

Raketenabwehr gegen den INF-Vertrag, wie Moskau behauptet? Der

INF-Vertrag verbietet in der Tat nicht nur die Raketen mit einer

Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometer, sondern auch die dafür

vorgesehenen bodengestützten Startsysteme. Die US-Abschusssysteme vom

Typ MK-41 Aegis ashore, die in Rumänien und künftig auch in Polen an

Land eingesetzt werden, befinden sich in einer Grauzone. Denn die

Mk-41 Launcher werden auf Aegis-Zerstörern für den Start von

Raketenabwehrflugkörpern, U-Boot-Abwehrraketen und eben auch von

Marschflugkörpern verwendet. Washington hat erklärt, dass die Aegis

ashore Systeme wegen ihrer veränderten Software und Verkabelung nur

zum Start von Abwehrraketen geeignet seien. Zudem habe man sich im

Stationierungsvertrag mit Rumänien dazu verpflichtet, die Systeme nur

defensiv zu nutzen. Das überzeugt Moskau nicht. Auch hier könnte eine

gegenseitige Verifikation zur Klärung beitragen. Trump stellte seine

Entscheidung in den Zusammenhang des machtpolitischen Ringens der USA

mit Russland und China. Fällt der Bündnispartner Europa auf Dauer vom

sicherheitspolitischen Radar der USA? Die Gefahr besteht. Trump hat

in seiner Begründung für die Kündigung des INF-Vertrags Europa

überhaupt nicht erwähnt. Er benannte nur einen strategischen Nachteil

für die USA, keine Bedrohung für Europa wie noch in den Jahren

1979-1987. Trumps Hinweis auf China ist wenig glaubwürdig. Weltweit

verfügt China nur über ca. 2 % aller Nuklearwaffen, die USA und

Russland zusammen weit über 90 %. Allerdings besitzt China ein großes

Potential an konventionellen bodengestützten Mittelstreckenraketen.

Etwa 90 Prozent davon würden unter die INF-Verbotsregeln fallen.

Daher sind die Chancen für ein Einvernehmen mit den USA gering. Denn

China müsste dann fast alle seine Raketen aufgeben und die Amerikaner

nichts. Eine etwaige Einigung auf gleiche Obergrenzen wäre aus

europäischer Sicht eine noch schlechtere Lösung, weil sie es auch

Russland ermöglichen würde, solche Waffen in Europa zu stationieren.

Würde ein Drängen Washingtons auf eine Stationierung von

Mittelstreckenraketen die NATO in eine Koalition der

Stationierungswilligen und eine der Unwilligen spalten? Die

Möglichkeit würde ich nicht völlig ausschließen angesichts der

polnischen Bereitschaft, bilaterale Abkommen mit den USA zu

schließen. Denken Sie nur an die polnische Einladung an die USA, eine

komplette Panzerdivision permanent in Polen zu stationieren und dies

mit bis zu zwei Milliarden Dollar mitzufinanzieren. Die Garnison

sollte dann „Fort Trump“ genannt werden. Bilateralismus gab es schon

einmal, als George W. Bush 2007 mit Polen und Tschechien den Aufbau

von strategischen Raketenabwehrstellungen in diesen Ländern

verabredete. Barack Obama hat diesen Ansatz wieder gekippt und durch

eine bündnisgemeinsame abgestufte Raketenabwehr ersetzt. Es sollte

aber nicht im Interesse Polens liegen, eine Spaltung der NATO

herbeizuführen. Deswegen hoffe ich, dass Polen diesen Weg nicht

einschlagen wird. Würde Trump mit seinem Wunsch nach neuen Raketen

vom Repräsentantenhaus eingebremst werden? Nein, das glaube ich

nicht. Schließlich sieht die Nuclear Posture Review, also der jüngste

Bericht zu den nuklearen Fähigkeiten der USA, bereits die Entwicklung

bodengestützter Marschflugkörper vor. Der Kongress hat die

Finanzierung dieses Projektes gebilligt.

Oberst a.D. Wolfgang Richter forscht in der Arbeitsgruppe

Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik. Der

Berliner Thinktank ist der größte Europas und berät Bundestag und

Bundesregierung. Der Fallschirmjäger Richter diente im

NATO-Hauptquartier SHAPE in Mons. Er war 1989 in der deutschen

Delegation der Wiener KSE-Verhandlungen und 2005 bis 2009 Leiter des

militärischen Anteils der Ständigen Vertretung Deutschlands bei der

OSZE in Wien.

Pressekontakt:

Landeszeitung Lüneburg

Werner Kolbe

Telefon: +49 (04131) 740-282

werner.kolbe@landeszeitung.de

Original-Content von: Landeszeitung Lüneburg, übermittelt durch news aktuell