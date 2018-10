Landeszeitung Lüneburg: „Klare Kante und einfach mal arbeiten“ – Interview mit dem Politologen Dr.Gero Neugebauer

Sigmar Gabriel warnt seine SPD davor, aus der

Großen Koalition auszusteigen, und damit „eine neue Regierungskrise

auszulösen“. Dies mache Deutschland bestimmt nicht stabiler. Hat er

recht?

Dr. Gero Neugebauer: Ja, eindeutig. Wenn ein Landesverband der

SPD, der ohnehin schon seit Jahren schwache Leistungen bietet, noch

schlechter abschneidet, ist das kein Grund, darüber nachzudenken, die

Große Koalition aufzugeben – vor allem dann nicht, wenn die Gründe,

die dafür gesucht werden, eher in der SPD zu finden sind. Gabriel

sagt auch, dass der Ausgang der Bayernwahl eine Quittung sei für den

Regierungsstil in Berlin. Der „Irrsinn“ mit dem Streit zwischen

Merkel und Seehofer habe alles überdeckt. Wer so miteinander umgehe,

müsse sich nicht wundern, wenn die Wähler in Scharen davonlaufen

würden. Warum laufen sie auch der SPD davon? Die SPD ist Teil der

Regierung. Diese Regierung wird durch Frau Merkel repräsentiert. Die

SPD konnte den Streit innerhalb der Koalition zwischen Frau Merkel

und Herrn Seehofer nicht schlichten. Wenn sie es versucht hat – zum

Beispiel beim sogenannten Masterplan Seehofers – hat sie allenfalls

einen Trostpreis geerntet wie das Vorziehen der Diskussion über das

Einwanderungsgesetz von 2019 auf 2018 oder die Umbenennung der

Transitzentren. Was ist das für Erfolg? Ein anderes Beispiel ist ein

Konflikt, der im Wesentlichen dadurch hervorgerufen wurde, dass ein

dem Innenministerium unterstehender Beamter seine Neutralitätspflicht

als Beamter und seine Loyalitätspflicht gegenüber der Kanzlerin

verletzte. Die SPD erweckte auch mit der Forderung nach dem Rücktritt

Maaßens eher den Eindruck, Teil des Streits zu sein. Sie hat es

versäumt, sich klarer abzusetzen und zu verdeutlichen: Wenn die

anderen nicht endlich aufhören zu streiten und anfangen zu arbeiten,

werden wir uns überlegen, aus der Koalition auszusteigen.

Die SPD hat schon nach der schweren Schlappe bei der

Bundestagswahl eine Erneuerung angekündigt. Erkennen Sie richtige

Ansätze?

Neugebauer: Die Ansätze sind zum Beispiel in der Organisation zu

erkennen. Wichtiger ist, dass es einen sogenannten Debattenprozess

gibt: Die Parteimitglieder sind aufgefordert, über vier Themen zu

diskutieren. Das ist ein Ansatz, die Mitglieder stärker in die

Diskussion über die Ziele und die programmatische Parteiarbeit

einzubinden. Es ist auch kein Fehler, zum Beispiel in der

Rentenpolitik Perspektiven für 2040 zu entwickeln. Damit macht man

deutlich, dass man sich nicht nur auf das Tagesgeschäft

konzentriert, sondern schon an die nächsten Regierungen denkt.

Sind Andrea Nahles und Olaf Scholz eher Teil des alten Problems

oder Teil der Erneuerung?

Neugebauer Andrea Nahles ist Teil des alten Problems und Teil der

Erneuerung. Olaf Scholz ist Teil des alten Problems, aber nach meiner

Einschätzung weniger ein Teil der Erneuerung. Als Finanzminister

setzt er den Kurs der schwarzen Null seines Vorgängers Wolfgang

Schäuble fort, ohne deutlich zu machen, was sozialdemokratische

Politik sein sollte und muss: Investitionen in bestimmte Bereiche wie

Bildung, um die soziale Spaltung der Gesellschaft zu reduzieren. In

der Finanzpolitik sollte der Aspekt der Gerechtigkeit deutlicher

werden – zum Beispiel über eine Entlastung von Alleinerziehenden.

Wobei es erstaunlich ist, dass sich die SPD so lange um so etwas

herumgedrückt hat. Hinzu kommt noch, dass Frau Nahles gerade in einem

Interview angedeutet hat, dass sich die SPD möglicherweise von

zentralen Aspekten der Agenda-2010-Politik trennen muss. Sie hat mit

Herrn Scholz aber jemanden gegenüber, der die Agenda 2010 als

SPD-Generalsekretär heftig verteidigt hatte.

Die Bundesregierung müsse die Kraft für einen Neustart finden –

unabhängig vom Ausgang der Wahl in Hessen, meint Gabriel. Wird die

Kanzlerin noch genügend Rückhalt haben, wenn Volker Bouffier seinen

Sessel räumen muss?

Neugebauer: Wenn Volker Bouffier den Sessel räumen muss, weil er

nicht mehr in der Lage ist, die neue Regierung anzuführen, dann ja.

Wenn nicht, dann nein. Derzeit ist die Situation ambivalent. Auf der

einen Seite erzielt die Kanzlerin in Umfragen keine guten Werte. Und

es mehren sich die Diskussionen über Merkel in der dritten und

vierten Reihe. Doch aus der Führungsriege gibt es keinen direkten

Gegenwind. Wolfgang Schäuble warnt davor, die Kanzlerin zu schwächen.

Die Ergebenheitsadressen, die nach der Bayern-Wahl auf Frau Merkel

niederprasseln, sind eine Warnung: Wenn ihr Ambitionen in Richtung

Parteivorsitz haben solltet, haltet euch zurück, es ist nicht der

richtige Zeitpunkt dafür. Etwas anders sieht das Horst Seehofer. Ein

„Neustart“ zwischen seiner CSU und der großen Schwester CDU sein

nicht nötig. Insgesamt liefe es ganz gut. Wie einsam wird es um

Seehofer? Herr Seehofer nutzt jede Chance, sich als Unikat

darzustellen. Es ist nie ganz sicher, ob er sich oder seine Partei

meint, wenn er davon spricht, dass bestimmte Zustände so sind wie sie

sind und er sich als möglicher Verursacher ausblendet. Das Orakel von

Delphi ist genau so sicher wie die Aussagen von Seehofer. Und man

weiß, dass die Damen seinerzeit leicht berauscht waren, wenn sie

etwas vorhergesagt haben. Kanzlerin Angela Merkel hat das schlechte

Abschneiden von CSU und SPD in Bayern auf den Vertrauensverlust der

Bürger in die Politik zurückgeführt. Was sollte umgehend angegangen

werden, um Vertrauen wieder aufzubauen? Das verloren gegangene

Vertrauen in die Regierungsfähigkeit ist nicht so sehr durch das, was

sie gemacht hat, hervorgerufen worden, sondern vor allem, weil sie

das dargestellt hat, was sie nicht hätte machen können. Es darf nicht

länger sein, dass der Regierung im In- und Ausland

Handlungsunfähigkeit attestiert wird. Die Regierung muss nun klar

stellen: Wir fangen an zu arbeiten. Was sie dann macht, ist zunächst

relativ egal. Denn die Ursachen des schlechten Abschneidens war das

miserable Image, das sie selbst produziert hat.

Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann betont: „Wenn wir in der

Großen Koalition jetzt nicht endlich die Kurve bekommen, war–s das

mit den Volksparteien.“ Hat er recht oder muss man schon jetzt

fragen: Welche Volksparteien?

Neugebauer: In den 1960er-Jahren war die Vorstellung ganz klar:

Eine Volkspartei kann große gesellschaftliche Gruppen unter einem

ideologischen Dach vereinen. Sie kann allen relevanten

gesellschaftlichen Gruppen programmatische Angebote machen, kann

ihre Interessen aufnehmen und in den politischen Prozess einbringen.

Das setzt voraus, dass wir große homogene Gruppen haben: Der

gewerkschaftlich organisierte Arbeiter wählt die SPD, der christlich

überzeugte Wähler die Union, der Mittelständler die FDP. Diese Zeiten

sind seit dem Auftauchen der Grünen, spätestens aber seit der Wende,

vorbei. Der ökonomische Fortschritt und der dadurch hervorgerufene

soziale Wandel haben zu unterschiedlichen Lebensstilen und Milieus

geführt. Heute ist es viel schwieriger geworden, diesen Milieus

Angebote zu machen und sie an sich zu binden. Der Begriff Volkspartei

wurde von Parteien benutzt, um ihren Anspruch zu legitimieren, der

aber weder ihre Fähigkeit noch die Wirklichkeit widerspiegelte. Es

gab Parteien, die sagten, wir bekommen Stimmen aus allen sozialen

Gruppen und sind deshalb Volkspartei. Eine andere Partei sagte, wir

können Regierungen anführen, deshalb sind wir eine Volkspartei. Man

kann negativ fragen: Was sind diese Parteien sonst? Klassen-Parteien?

Massen-Parteien? Demokratische Massen-Legitimationsparteien? Der

Begriff Volkspartei ist von der Wirklichkeit längst überholt worden.

Die CSU hat in Bayern bewiesen, dass sie keine Volkspartei mehr ist:

Ihr gelingt es nicht, in der städtischen Bevölkerung Mehrheiten zu

bekommen. Sie ignoriert, dass sich durch den sozialen Wandel und den

wirtschaftlichen Erfolg die Interessenlagen der Gesellschaft

ausdifferenziert haben. So verlor sie in bestimmten

Bevölkerungsgruppen an Zustimmung.

Besteht die Gefahr, dass die Bundesrepublik auf Weimarer

Verhältnisse zusteuert oder sollte man das Erstarken der

Rechtspopulisten und die Schwächen der großen Parteien gelassener

sehen?

Neugebauer: Einen Zusammenhang zwischen sozialem Wandel und

Erinnerung an Weimarer Verhältnisse würde ich nicht herstellen. Für

mich ist der Zusammenhang eher das Bekenntnis zum demokratischen,

sozialen Rechtsstaat als Handlungsrahmen für Politik und das

Bekenntnis zum Grundgesetz. Die Weimarer Republik ist zugrunde

gegangen, weil die großen Parteien – mit Ausnahme der

Sozialdemokraten – nicht bereit waren, diese Republik zu verteidigen.

Heute ist Rechtspopulismus eine Strömung, die teilweise auch durch

Impulse aus dem Ausland gesteuert wird. Zugleich haben wir in

Deutschland politische Einstellungen, die gespeist werden aus Skepsis

gegenüber verschiedenen Entwicklungen. Dazu gehört die Globalisierung

von Arbeitsmärkten. Dazu gehören auch das Auftauchen von Flüchtlingen

und die damit verbundene Behauptung, dies bedrohe unsere kulturelle

und nationale Identität. Dazu gehört auch, dass Politik für manche

Bürger zu unübersichtlich geworden ist. Es gibt also unterschiedliche

Ursachen für Rechtspopulismus. Er ist generell in Teilen der

Gesellschaft vorhanden. Das ist tolerierbar, solange sich

Rechtspopulismus als politische Bewegung versteht, die versucht,

einfache Antworten zu geben, die sich auf übersteigerten

Nationalismus konzentriert. Der Rechtspopulismus wird aber dann zum

Problem, wenn er übergeht zu Einstellungen, die eindeutig rassistisch

sind, die antisemitisch sind, die einen völkischen Nationalismus

predigen, der mit Demokratie nichts zu tun hat, sondern einen

Führerstaat propagiert und Gewalt in der politischen

Auseinandersetzung nicht ausschließt. Dann haben wir eine

Entwicklung, die in manchen Zirkeln, die mit der AfD verknüpft oder

schon in ihr beheimatet sind, schon zu beobachten ist.

Die AfD ist bei der Landtagswahl unter dem Bayern-Ergebnis der

Bundestagswahl geblieben. Stößt Rechtspopulismus allmählich an seine

Grenzen?

Neugebauer: In Bayern gibt es eine besondere Situation: Die Freien

Wähler sind in bestimmten Punkten moderater als die AfD. Sie

repräsentieren die heimattreue Fraktion der bayerischen Wähler und

lässt so das Problem der verlorenen Identität in den Hintergrund

treten. Auf Bundesebene sieht es leider anders aus. Generell gilt

aber: Die AfD ist dann ein Problem, wenn nicht genau die Probleme

beseitigt werden, die die AfD groß gemacht haben. Dazu brauchen wir

Politiker, die klare Kante zeigen. Und wir brauchen eine

Zukunftsperspektive für Deutschland, die die Auswirkungen nationaler

und internationaler Entwicklungen transparent macht und darauf

Antworten gibt.

