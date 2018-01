Lästern ist so gestern / Unfallkassen und Berufsgenossenschaften veröffentlichen zweiten Social-Media-Clip ihrer Präventionskampagne kommmitmensch zum Thema Betriebsklima (VIDEO)

Wer solche Kollegen hat, braucht keine Feinde mehr: Sie lästern,

mobben, säen Zwietracht – und vergiften damit das Betriebsklima.

Welche Auswirkungen hat das? Mit dieser Frage beschäftigt sich der

neue Social-Media-Clip, den die Unfallkassen und

Berufsgenossenschaften heute im Rahmen ihrer Präventionskampagne

kommmitmensch veröffentlicht haben. Das Video zeigt eine Szene im

Konferenzraum. Der neue Kollege versucht verzweifelt den Beamer an

seinen Laptop anzuschließen. Es klappt nicht. Ihm fehlt schlicht der

richtige Adapter. Zwei Team-Mitglieder starten eine fiese

Lästerattacke. Höhepunkt: Einer der Kollegen öffnet sein Sakko. Darin

zu sehen: mehrere Adapter, die er dem Neuen nicht anbietet.

„Das Video zeigt auf provokante Art, wie sehr jede und jeder

einzelne mit seinem Verhalten zum Betriebsklima beiträgt“, sagt

Gregor Doepke, Leiter Kommunikation der Deutschen Gesetzlichen

Unfallversicherung. „Das soziale Klima in einem Betrieb ist für alle

Beschäftigten spürbar. Es prägt die Menschen, den Charakter eines

Unternehmens und es kann sogar die Gesundheit von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern beeinflussen. Ein gutes, gesundes Betriebsklima bei

der Arbeit entsteht nur durch gegenseitige Wertschätzung, Respekt und

Vertrauen. Dann kann es sogar zum Erfolgsfaktor werden.“

„Der Adapter“ ist der zweite von bisher drei geplanten

Social-Media-Spots, die allesamt von der Regisseurin Isa Prahl

umgesetzt werden. Die Clips greifen nach und nach die Handlungsfelder

der Kampagne auf. Betriebsklima ist eines davon.

Hintergrund kommmitmensch

kommmitmensch ist die bundesweite Präventionskampagne von

Berufsgenossenschaften, Unfallkassen und ihrem Spitzenverband

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). Hintergrund ist, dass

die Zahl der Arbeitsunfälle in den vergangenen Jahren nicht mehr

deutlich gesunken ist. Um dem Ziel der Vision Zero, einer Welt ohne

Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen, weiter näher zu

kommen, brauchen wir deshalb einen ganzheitlichen Ansatz:

kommmitmensch unterstützt Unternehmen und Bildungseinrichtungen

dabei, eine Präventionskultur zu entwickeln, in der Sicherheit und

Gesundheit Grundlage allen Handelns sind.

Weitere Informationen unter www.kommmitmensch.de

