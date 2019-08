Lauterbach zum Pflegekräftebedarf: SPD-Fraktionsvize stellt Zahl der Krankenhäuser zur Debatte

In der Debatte über den Pflegekräftebedarf in

Deutschland weist der SPD-Politiker Karl Lauterbach im

ARD-Mittagsmagazin darauf hin, dass es ein Überangebot an

Krankenhäusern und gleichzeitig einen Fachkräftemangel gebe.

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Karl Lauterbach

erklärte, dass die hohe Krankenhausdichte in Deutschland ein Problem

sei. Er merkte an: „Es ist natürlich völlig ausgeschlossen, dass wir

langfristig mit so vielen Krankenhäusern klar kommen können. Dafür

werden wir weder das ärztliche, noch das Pflegepersonal haben.“ Von

der Politik könne man nicht verlangen, dass sie Pflegekräfte backe.

„Aber es muss endlich darüber nachgedacht werden, wie sinnvoll es

ist, dass wir so viele Krankenhäuser haben, in denen dann jeweils das

Pflegepersonal fehlt“, betonte Lauterbach.

Im Interview mit dem ARD-Mittagsmagazin betonte er, warum die

Einführung einer Personaluntergrenze in Krankenhäusern aus seiner

Sicht wichtig sei: „Wenn wir die Personaluntergrenze nicht in den

Krankenhäuser einführen, dann werden wir noch mehr Personal

verlieren. Das Personal ist so überarbeitet, dass vom bestehenden

Personal viele einfach aufgeben, weil sie die Arbeit nicht leisten

können.“

Der SPD- Politiker wolle verhindern, in eine „Teufelsspirale“ zu

kommen. Er sagte: „Ohne die Untergrenzen gelingt es nicht, den

Personalrückgang zu stoppen.“

