Leistungen bündeln, finanziell entlasten, Prävention ausbauen: Fachtagung fordert Unterstützung für Alleinerziehende (FOTO)

Jedes fünfte Kind in Deutschland wächst bei nur einem Elternteilauf. Vielen gelingt ein glückliches Familienleben, viele fühlen sichaber auch stark belastet und haben deutlich größereGesundheitsrisiken als Eltern in Paarbeziehungen. Aber anstatt siemöglichst umfassend zu unterstützen, machen ihnen Bürokratie,Steuergesetze und mangelnde Transparenz über Hilfsangebote zusätzlichdas Leben schwer. Auf der Fachtagung „Was (Ein-Eltern-) Familienbrauchen“ diskutierten am vergangenen Dienstag rund 250 Expertendarüber, wie die Situation verbessert werden kann. Ihre wichtigstenForderungen: Staatliche Kompetenzen und Leistungen müssen bessergebündelt, die Betroffenen von Steuern und Abgaben entlastet undnachweislich wirksame Präventionskonzepte möglichst flächendeckend inden Kommunen umgesetzt werden.

Aktuelle Zahlen verdeutlichen den Handlungsbedarf. So erhalten von

den 2,4 Mio. Kindern aus Ein-Eltern-Familien knapp die Hälfte keinen

Unterhalt von dem getrenntlebenden Elternteil. Rund 700.000 Kinder

erhalten Unterhaltsvorschuss vom Staat. Viele Alleinerziehende

beantragen diese Leistung jedoch nicht. „Gerade wenn der

unterhaltspflichtige Elternteil unregelmäßig zahlt, muss die Leistung

jeden Monat aufwändig neu berechnet werden. Vor diesem bürokratischen

Aufwand kapitulieren viele Mütter und verzichten auf das Geld, das

ihnen eigentlich zusteht“, sagte Prof. Dr. Anne Lenze von der

Hochschule Darmstadt.

Deutschland sei im europäischen Vergleich außerdem das Land, das

mit Steuern und Abgaben am stärksten auf die Einkommen von

Alleinerziehenden zugreift, so Lenze weiter. „Wir brauchen vor allem

im Niedriglohnbereich dringend den Einstieg in eine

Kindergrundsicherung, um die Betroffenen aus der staatlichen

Abhängigkeit zu befreien und Berufstätigkeit nicht finanziell zu

bestrafen.“

Zu viele Anlaufstellen, zu viel Bürokratie, zu wenig Unterstützung

Wie die Mehrheit der Fachtagungsteilnehmer aus Kommunen und von

sozialen Trägereinrichtungen beklagte sie den „Leistungswirrwarr“ der

verschiedenen Behörden, dem die Alleinerziehenden überwiegend hilflos

gegenüberstünden. Zuständigkeiten müssten stärker gebündelt,

Ansprechpartner vor Ort benannt und Unterstützungsmöglichkeiten

leichter zugänglich gemacht werden. In Umfragen wünscht sich der

Großteil der Alleinerziehenden auch mehr Hilfe bei Behördengängen.

Für den Entwicklungspsychologen Prof. Dr. Peter Zimmermann von der

Bergischen Universität Wuppertal ist Bindung eine zentrale

Voraussetzung für die Entwicklung psychischer und körperlicher

Gesundheit von Alleinerziehenden und ihren Kindern. Frühzeitige

Prävention im Bereich der elterlichen Feinfühligkeit und im Aufbau

sicherer Bindungen der Kinder können wesentlich dazu beitragen, die

oft vielfältigen familiären Belastungen zu bewältigen und Resilienz

zu entwickeln.

„Nicht die Alleinerziehenden sind das Problem. Die unzureichende

Unterstützung ist das Problem“, ergänzte Prof. Matthias Franz vom

Universitätsklinikum Düsseldorf. So erkrankten Alleinerziehende etwa

dreimal häufiger an Depressionen als Mütter und Väter aus

Paarfamilien. Auch ihre Kinder seien dadurch oft mitbetroffen, was

sich in einer selteneren Teilnahme an U-Untersuchungen oder

Verhaltensauffälligkeiten zeige. Der Psychosomatiker und

Psychotherapeut sieht die Gesellschaft in der Bringschuld: „Wir

müssen die Alleinerziehenden stärken und ihnen das Gefühl geben, gute

Mütter zu sein, statt sie zusätzlich mit Schuldgefühlen zu belasten“,

so Matthias Franz.

Wirksame Unterstützungskonzepte konsequent umsetzen

Einen wichtigen Beitrag dazu können nachweislich wirksame

Präventionsangebote wie das von Prof. Dr. Franz entwickelte

Bindungstraining „wir2“ leisten. Darin lernen Alleinerziehende unter

fachkundiger Anleitung, besser mit belastenden Alltagssituationen

umzugehen und dem Kind eine sichere Bindung zu vermitteln. Das von

der Walter Blüchert Stiftung geförderte Programm wird gemeinsam mit

verschiedenen Kooperationspartnern inzwischen bundesweit an mehr als

30 Standorten angeboten. „Das Programm ist wissenschaftlich

evaluiert, zeigt messbare Wirkung und steht direkt zum Einsatz

bereit. Was wir jetzt brauchen, sind mehr Kommunen und

Kooperationspartner, die es vor Ort umsetzen, um die

Alleinerziehenden spürbar zu entlasten“, so Stiftungsvorstand Prof.

Dr. Gunter Thielen.

Zu der Fachtagung in Köln hatte die Gütersloher Walter Blüchert

Stiftung in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Düsseldorf, dem

Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln sowie dem

Landschaftsverband Rheinland bundesweit eingeladen. Moderiert wurde

sie von der Fernseh-Journalistin Brigitte Büscher.

Pressekontakt:

Walter Blüchert Stiftung

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Frau Silke Hanheide

Tel 05241.17949-0

Mail presse(at)walter-bluechert-stiftung.de

Original-Content von: Walter Blüchert Stiftung, übermittelt durch news aktuell