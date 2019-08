Elmshorn muss für Kinder kämpfen / Bürgermeisterkandidat Thomas Philipp Reiter fordert 24-Stunden-Kita und Sozialatlas zur Bekämpfung von Kinderarmut (FOTO)

Mehr Betreuungsplätze und weniger Kinderarmut: dies ist daserklärte Ziel des Elmshorner Bürgermeisterkandidaten Thomas PhilippReiter. „Der bedarfsgerechte Ausbau der Kita-Kapazitäten muss inElmshorn weiter vorangetrieben werden“, erklärte Reiter nach einemGespräch mit der Ortsvorsitzenden des Deutschen Kinderschutzbundes(DKSB), Elke-Maria Lutz.

In Elmshorn fehlen nach einer Bedarfsplanung aus dem Jahr 2014

mehr als 600 Kita-Plätze, inzwischen dürften es längst mehr sein.

„Gute Betreuung und bessere Förderung ist auch ein Baustein bei der

Bekämpfung von Kinderarmut“, so Reiter, der am 15. September zum

Bürgermeister gewählt werden will. Besonders lobend hob er die

Durchführung von Kinderbetreuung für einkaufende Eltern an

Sonnabenden in der Stadtbibliothek in der Innenstadt oder die einzige

Spielstraßeninitiative Schleswig-Holsteins, beide durchgeführt vom

Kinderschutzbund, hervor. Reiter: „Diese private Initiative ist

vorbildlich und braucht mehr Unterstützung durch die

Stadtverwaltung.“

Nach einer Erhebung des DKSB-Ortsverbandes Elmshorn benötigten von

den rund 9.000 Kindern und Jugendlichen der Stadt etwa ein Viertel

(25,4%) öffentliche Leistungen zu ihrem Lebensunterhalt. „Die Stadt

Elmshorn braucht einen eigenen Sozialatlas, um bei Kinderarmut

gezielt gegensteuern zu können“, fordert Reiter. Bislang werden

lediglich kreisweite Statistiken geführt, in die die Elmshorner

Zahlen einfließen.

Für berufstätige Eltern zum Beispiel in Pflegeberufen, bei Polizei

und Feuerwehr oder Angestellte in bis in die späten Abendstunden

geöffnete Supermärkte soll in Elmshorn eine 24-Stunden-Kita eröffnet

werden. Die Stadt verfügt über zwei Polizeistationen, ein

Krankenhaus, die Kooperative Regionalleitstelle, mehrere Pflegeheime

und Unternehmen, die im Schichtdienst arbeiten. Mit diesem Konzept

könne Elmshorn in Schleswig-Holstein und der Metropolregion Hamburg

zum Vorreiter werden. „Damit wollen wir auch Alleinerziehende

entlasten“, begründet Bürgermeisterkandidat Thomas Philipp Reiter

seine Forderung. Zur Finanzierung und Einrichtung einer solchen Kita

kann sich Reiter auch eine Kooperation zwischen der Stadt und der

privaten Wirtschaft („Public-Private-Partnership“) vorstellen. „Wenn

ich ab 2020 Bürgermeister von Elmshorn bin, wird diese Stadt mehr als

bislang für Kinder kämpfen“, erklärte Reiter.

