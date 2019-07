#leistungleben – Sporthilfe-Markenkampagne mit Zehnkämpfer Niklas Kaul (FOTO)

Die Deutsche Sporthilfe setzt ihre neue Markenkampagne#leistungleben fort. Mit ausdrucksstarken Schwarz-Weiß-Motiven undplakativen Aussagen will die Sporthilfe auf den Alltag und dieEinstellungen der von ihr unterstützten Athleten aufmerksam machensowie die Rolle der Stiftung für die Athletenförderung verdeutlichen.

Rund 25 Motive finden sich auf der Kampagnenwebseite

www.sporthilfe.de/leistungleben. Hinter jedem Motiv steckt eine

Geschichte geförderter Athleten – wie die von Niklas Kaul,

frischgebackener U23-Europameister und Juniorenweltrekordler im

Zehnkampf sowie Lehramtsstudent.

Niklas Kaul: Kampf dem Montags-Blues

Vierter bei der EM 2018 in Berlin, U23-Europameister 2019 in

Schweden und die Olympia-Quali für Tokio 2020 bereits in der Tasche:

Zehnkämpfer Niklas Kaul, Juniorsportlers des Jahres 2017, verfolgt

einen klaren Karriereplan – behält seine Duale Karriere dabei aber

weiter fest im Blick.

Montags-Blues an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz:

Draußen pfeift der Wind um die Leichtathletikhalle, drinnen quält

sich Niklas Kaul gerade über die überdimensionale Gymnastikmatte, die

seine Mutter und Trainerin ausgerollt hat. Stabilisationsübungen

stehen auf dem Trainingsplan, nicht gerade die Lieblingsdisziplin des

21-jährigen Top-Talents. Schon mit den Stabhochsprüngen davor war er

heute nicht zufrieden. Und überhaupt: „Es ist 10:30 Uhr an einem

Montag und ich bin schon seit vier Stunden auf den Beinen.

Irgendetwas mache ich falsch“, schimpft Kaul. Halb im Spaß, halb im

Ernst.

Tatsächlich sieht ein typisches Studentenleben anders aus. Doch

der Lehramtsstudent für Physik und Sport ist eben kein typischer

Vertreter seiner Art. In seiner Freizeit mache er „ganz gern mal

Zehnkampf“, sagt Kaul und hier ist klar: natürlich purer Spaß.

U20-Weltrekordler ist er, 2017 war er Juniorsportler des Jahres, im

Juli gewann er mit persönlicher Bestleistung den U23-EM-Titel und

qualifizierte sich damit für die Olympischen Spiele 2020. Inzwischen

steht er bei den „Großen“ auf Rang zwei der Weltjahresbestenliste –

ein Erfolg, der sich vergangenen Sommer mit Platz vier bei der EM in

Berlin bereits angedeutet hatte. Und das damals quasi ohne

Vorbereitung.

Rückblende: Eine Woche vor der EM ist Kaul Teil einer

Pressekonferenz der Deutschen Sporthilfe. Thema ist das zehnjährige

Jubiläum der Partnerschaft mit der DFL Stiftung, die den

Sporthilfe-Förderbaustein Nachwuchselite-Förderung ermöglicht. Kaul

profitiert seit 2017 davon, doch heute spricht er auch über die

verpasste Qualifikation für den Saisonhöhepunkt in Berlin. Trotz

einer starken Saison waren in seinem ersten Jahr bei den Männern drei

andere Deutsche besser. Noch während der PK versucht sein Vater ihn

zu erreichen, denn nach der verletzungsbedingten Absage von Kai

Kazmirek soll Kaul nachnominiert werden. Dann, nach der Fragerunde,

der Rückruf. Der junge Sportler ist total perplex, verfährt sich auf

dem Heimweg nach Mainz gleich dreimal. Und fliegt schon am nächsten

Tag nach Berlin.

Am Ende stand dort sensationell Rang vier. „Damit hätte ich nie

gerechnet. Natürlich hat mir auch das Wetter etwas in die Karten

gespielt – und natürlich das Publikum, das hinter einem stand“, sagt

Kaul rückblickend. Den anfänglichen Montags-Blues hat er da schon

wieder vergessen, die Augen leuchten, wenn er über Berlin 2018

spricht. Beim sensationellen Triumph von Arthur Abele, 32 Jahre alt,

hatten einige Athleten Probleme mit der großen Hitze. Kaul, zwölf

Jahre jünger, nicht. Vor allem in seiner Paradedisziplin Speerwurf

und beim abschließenden 1500 Meter-Lauf machte der Youngster mächtig

Boden gut.

Eingeplant war die EM-Teilnahme im ersten Männer-Jahr nicht

unbedingt, aber natürlich nimmt Kaul die im Olympiastadion

gesammelten Erfahrungen dankend mit – genauso verhält es mit der

Leichtathletik-WM im Herbst dieses Jahres in Katar. Ausgerichtet ist

seine Karriereplanung jedoch zu allererst auf die Olympischen Spiele

in Tokio 2020, für die er die Norm bereits überraschend früh erfüllt

hat. „Die deutsche Konkurrenz ist richtig gut. Aber dann macht es ja

auch erst richtig Spaß“, sagt der Athlet mit der Bestleistung von

8572 Punkten. Im besten Zehnkampf-Alter von Mitte bis Ende 20

befindet er sich ohnehin erst zu den Olympischen Spielen in Paris

2024.

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, dessen ist sich der Sohn

eines ebenso sportlichen wie erfolgreichen Ehepaares – Vater Michael

war deutscher Meister über die 400 Meter Hürden und von 1992 bis 1995

Sporthilfe-gefördert, Mutter Stefanie war österreichische Meisterin

über die gleiche Distanz – bewusst. Die coachenden Eltern achten auch

darauf, dass das Studium nicht unter der Trainingsbelastung eines

Zehnkämpfers leidet.

Kaul weiß um die Wichtigkeit der Dualen Karriere und hat schon in

frühen Jahren seine berufliche Zukunft im Blick. „Ich sehe die Uni

aber auch als wichtigen Ausgleich, wenn es im Sport mal nicht so gut

läuft.“ Vor allem sein zweites Fach Physik sei eine ganz andere Welt

als die des Leistungssports. Belastet mit manchem Klischee, das auch

Kaul bestätigen kann. „Schülern aber irgendwann zeigen zu können, wie

schön dieses Fach ist, motiviert mich sehr“, sagt der 21-Jährige.

Deshalb hat er auch nicht nur ein sportliches, sondern auch ein

berufliches Fernziel. Mit Mitte 30 montagmorgens als

Olympia-Medaillengewinner vor einer Klasse zu stehen statt als

Trainingsweltmeister in der Uni-Halle, das wär–s – das frühe

Aufstehen wird bis dahin vermutlich kein Problem mehr sein.

