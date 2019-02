Lernen ist Leben / 2019 steht „Bildung“ im Fokus der Pfingstaktion von Renovabis

Das Leitwort der Renovabis-Pfingstaktion 2019

lautet „Lernen ist Leben – Unterstützen Sie Bildungsarbeit im Osten

Europas!“. Das katholische Osteuropa-Hilfswerk Renovabis fördert seit

seiner Gründung vor 26 Jahren Projekte, die Bildung in einem

ganzheitlichen Sinne unterstützen.

In den ehemals kommunistischen Ländern Mittel-, Ost- und

Südosteuropas war das Bildungssystem von Ideologie und

Nützlichkeitsdenken geprägt. Auch 30 Jahre nach dem Zusammenbruch

dieses Systems sind die politischen, gesellschaftlichen und sozialen

Folgen davon spürbar.

„Bildung, die neben dem Kopf auch das Herz des Menschen erreicht,

ist eine wichtige Voraussetzung für eine gute Zukunft“, betont

Renovabis- Hauptgeschäftsführer Pfarrer Christian Hartl. Genau hier

setzen die Projektpartner von Renovabis an: ihre Bildungsprojekte

stärken den Einzelnen und die Gesellschaft in den 29 Ländern Mittel-,

Ost- und Südosteuropas. Sie zeigen: Bildung ist mehr als Schule oder

reine Wissensvermittlung. Zur persönlichen Reife gehört auch

religiöse Bildung und die Vermittlung von Werten im Sinne einer

„Herzensbildung“. So verstanden fördert gute Bildung Respekt,

Toleranz, Solidarität und Mitgefühl – von der Jugend bis ins Alter.

Sie hilft dem Einzelnen dabei, verantwortlich für sich und andere zu

handeln. Somit bildet sie das Fundament für eine menschliche

Gesellschaft und Gemeinschaft in Europa.

Bundesweit eröffnet wird die Renovabis-Pfingstaktion am 19. Mai

2019 im Rahmen eines Festgottesdienstes mit Erzbischof Hans-Josef

Becker im Paderborner Dom. Der Abschluss findet am Pfingstsonntag,

dem 9. Juni 2019, in Kamen bei Dortmund, ebenfalls im Erzbistum

Paderborn, statt. Gemeinsam mit Projektpartnern aus Osteuropa stellt

Renovabis das Thema in Schulen, Pfarreien und Gemeinden vor. Über die

Aktionsgäste und alle Veranstaltungstermine informiert die Webseite:

www.renovabis-paderborn.de

Ab April liegen die Renovabis-Materialien zum Thema „Lernen ist

Leben“ vor. Die Angebote richten sich an Schulen, Pfarreien und

Verbände und umfassen auch Bausteine für den Gottesdienst sowie

Unterrichtsentwürfe. Als spirituelles Angebot zur Vorbereitung auf

das Pfingstfest gibt Renovabis wieder ein Gebetsheft, die

„Pfingstnovene“ heraus. Eine Übersicht über alle Materialien gibt die

Webseite www.renovabis.de/material

