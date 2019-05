Lesen lernen mit Zeitarbeit

Unter dem Motto „Lesen lernen mit Zeitarbeit“

drückten der Bundesverband Alphabetisierung, der Interessenverband

Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) und der Spaß am Lesen Verlag

jetzt auf den Startknopf einer bundesweit einmaligen Kooperation:

Gemeinsam wollen Verbände und Verlag Arbeitnehmern mit einer Lese-

und Rechtschreibschwäche „Hilfen zur Selbsthilfe“ anbieten. Laut

jüngst veröffentlichter Leo-Studie weisen 12,1 Prozent der

erwachsenen Bevölkerung dieses Manko auf. Funktionaler

Analphabetismus ist ein gesellschaftliches Problem – und damit auch

eins der Zeitarbeitsbranche.

Ralf Häder, Geschäftsführer des Bundesverbandes Alphabetisierung,

betonte im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz die Wichtigkeit

von Arbeit in Zusammenhang mit der Lese- und Rechtschreibschwäche:

„Arbeit ist wichtig, weil sie einem das Gefühl gibt, dazuzugehören“,

meinen 87 Prozent der funktionalen Analphabeten. „Wir bieten den

diskriminierungsfreien Zugang zu Arbeit. In der Zeitarbeit spielen

Vorurteile keine Rolle, hier zählt eben nur die Leistung“, erläuterte

Werner Stolz, iGZ-Hauptgeschäftsführer, in diesem Zusammenhang einen

wichtigen Vorteil der Zeitarbeitsbranche.

Das Problem sei noch immer stigmatisiert und meist sei es sehr

schwer zu erkennen, ob jemand betroffen ist. „In den

mittelständischen zumeist familiär geführten iGZ-Mitgliedsunternehmen

herrscht im Normalfall ein echtes Vertrauensverhältnis zwischen

Personaldisponenten und Zeitarbeitnehmer. Die Hemmschwelle, die

Beschäftigen anzusprechen, ist also wesentlich geringer“, nannte der

iGZ-Hauptgeschäftsführer eine zusätzliche wichtige Voraussetzung für

die Kooperation.

Gemeinsame Intention sei es, um die Schwäche der Betroffenen zu

wissen, sie zu erkennen und dann auch zu helfen, erklärte Häder.

Geplant seien im ersten Schritt einführende Vorträge und Workshops

bei den Kongressen des iGZ. Im Anschluss sollen dazu

Einsteiger-Seminare speziell für Personaldisponenten angeboten

werden. Thematisiert werde darin unter anderem das Erkennen eines

funktionalen Analphabetismus und das Vermitteln von Hilfestellungen.

An erster Stelle stehe dabei das bundesweit bereits bekannte

Alfa-Telefon (0800 53 33 44 55), bei dem Betroffene rund um die Uhr

Hilfe finden. „Hier“, so Häder, „können aber auch Disponenten

anrufen, wenn sie von unseren professionell geschulten Mitarbeitern

Unterstützung in ihrer Arbeit brauchen“. Der Spaß am Lesen Verlag

wird zudem Broschüren und Infoblätter in einfacher Sprache verfassen,

die sich rund ums Thema (Zeit-)Arbeit drehen. „Das so Manfred Wälz,

Spaß am Lesen Verlag, „reicht von Tipps und Tricks bei Behördengängen

bis hin zur Information, was Zeitarbeit überhaupt ist und wie sie

funktioniert.“

Der Verlag habe Testleser, die solche Schriften vor

Veröffentlichung auf ihre Tauglichkeit hin prüfen. Komplizierte

Inhalte werden laut Wälz vereinfacht dargestellt. Ralf Beekveldt,

Geschäftsführer des Spaß am Lesen Verlags ergänzte: Funktionaler

Analphabetismus bedeutet nicht, dass jemand überhaupt nicht lesen und

schreiben kann, sondern sich damit ungefähr auf dem Niveau der

dritten Schulklasse befindet.“ Effekte: Vermittlung in

qualifiziertere Jobs bieten, so die Kooperationspartner, den

Arbeitgebern mehr Einsatzmöglichkeiten und den Zeitarbeitnehmern

höhere Verdienste. Die Kooperation, die auf Initiative von

iGZ-Pressesprecher Wolfram Linke und Manfred Wälz hin entstanden ist,

soll auf jeden Fall längerfristig angelegt sein, Häder: „Zeitarbeit

ist für uns mit Blick auf den hohen Stellenwert der Arbeit ideal,

weil der Einstieg hier niedrigschwelliger ist und nicht erst

aufwendige Bewerbungen geschrieben werden müssen.“ Das Alfa-Telefon

etwa solle regionalisiert werden – denkbar seien beispielsweise

gemeinsame Termine mit Bundesverband, Zeitarbeitsfirma und

Volkshochschule direkt vor Ort, bei denen man den Betroffenen dann

quasi ein Rundum-Sorglos-Paket aus Arbeit und Weiterbildung anbieten

könne. „Wir werden die Defizite gemeinsam direkt angehen und Hilfe in

jeglicher Form anbieten“, zog Werner Stolz ein erstes Fazit. Für die

Kooperation wurde auch eine Internetseite „lesenlernen-az.de“

geschaffen, auf der ab sofort alles Wichtige rund ums Thema Lesen

lernen mit Zeitarbeit stehen wird.

