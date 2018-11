Leutheusser-Schnarrenberger: EU muss bei Menschenrechtsverletzungen mit einer Stimme sprechen

Zum heutigen Menschenrechtskongress der

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Nürnberg erklärt

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, stellv. Vorstandsvorsitzende der

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und

Bundesjustizministerin a. D.:

„Die Presse- und Medienfreiheit ist in immer mehr Staaten immer

stärker in Gefahr. Der tragische Fall der Ermordung des Journalisten

Khashoggi aus Saudi-Arabien ist leider nur die Spitze des Eisbergs.

Immer öfter werden Journalisten, Bürgerrechtler, Oppositionelle auch

in den Ländern umgebracht, in die sie vor der Bedrohung in ihrem

Heimatland geflohen sind.

Der neueste Fall betrifft die geplante Ermordung eines iranischen

Dissidenten in Dänemark. Die dänische und die schwedische Polizei

sind sich sicher, dass die Ermordung eines geflohenen Iraners geplant

war.

Dieser neueste Anlass erfordert eine geschlossene Antwort der

Europäischen Union. Die Außenminister der EU müssen auf ihrem

Ratstreffen am 19. November deutlich machen, dass sie mit einer

Stimme sprechen.

Die Bundesregierung taucht immer wieder ab, wenn es um das

konkrete Anmahnen von Menschenrechtsverletzungen geht. Als die

kanadische Außenministerin nach den massiven Angriffen von Seiten

Saudi-Arabiens wegen ihrer klaren Haltung gegen die menschenunwürdige

Behandlung des Internetbloggers Raif Badawi ihren deutschen Kollegen

besuchte, gab es keinerlei Unterstützung, kein Wort. Das war vor der

Ermordung des Journalisten Khashoggi.

Es reicht eben nicht aus, nur in wohlfeilen Worten den

Menschenrechten zu gedenken oder auf das internationale Recht zu

verweisen. Die konkrete Politik muss alles tun, den verfolgten

Menschen zu helfen. Das Mindeste ist, dass die betroffenen

Regierungen zu einer Stellungnahme gezwungen werden und dadurch

Öffentlichkeit entsteht.“

Die Publikation „Liberale Menschenrechtsarbeit 2018“ der

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit steht auf unserer

Stiftungswebsite als Download zur Verfügung:

https://www.freiheit.org/menschenrechte

